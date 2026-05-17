Gần 100 y bác sĩ 'thần tốc' cứu bé trai ở TP.HCM

Tim hiến được đưa vào phòng mổ lúc 22h30 và chỉ hơn một giờ sau, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi.

Ê-kíp chạy đua với thời gian, thực hiện ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim nặng. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã chạy đua với thời gian để thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối, mở ra cơ hội sống cho người bệnh đang nguy kịch.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch do suy tim giai đoạn cuối. Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp giảm sâu, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Nếu không được ghép tim kịp thời, người bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong.

Chiều 15/5, bệnh viện nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp. Đáng chú ý, cùng thời điểm này, bệnh viện đang theo dõi hai trường hợp suy tim giai đoạn cuối đều trong tình trạng nguy kịch và có chỉ định chờ ghép tim.

Sau khi hội chẩn, căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ khẩn cấp và sự phù hợp giữa tạng hiến với người nhận, Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, quy trình cấp cứu ghép tạng được kích hoạt khẩn cấp. Ê-kíp ghép tim do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách cùng nhiều chuyên khoa, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ nhanh chóng phối hợp triển khai các khâu cần thiết.

Khoảng 22h30 ngày 15/5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23h45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới xuất hiện trong lồng ngực người bệnh. Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình hậu ghép.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Từ thời điểm xác định có tim phù hợp đến khi hoàn tất thủ tục và đưa tạng vào phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị và huy động gần 100 nhân sự thuộc nhiều ê-kíp chuyên môn, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ.

“Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó và sự phối hợp ngày càng đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai kịp thời, an toàn”, GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Hiện vẫn còn nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang chờ nguồn tạng phù hợp để có thêm cơ hội điều trị. Đại diện bệnh viện cho biết mỗi nghĩa cử hiến mô, hiến tạng đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mở thêm hy vọng sống cho những người bệnh đang chờ ghép.