Vào viện cấp cứu vì hũ kem mắc kẹt ở hậu môn

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội sau khi tự đưa một hũ kem bằng nhựa vào hậu môn vì tò mò.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hậu môn - trực tràng, kèm cảm giác mót rặn và đau bụng dưới. Dù các dấu hiệu sinh tồn còn ổn định, người bệnh tỏ ra lo lắng, e ngại khi khai thác bệnh sử.

Sau khi được bác sĩ thăm hỏi kỹ, bệnh nhân cho biết do tò mò đã tự đưa dị vật là hũ kem bằng nhựa cứng vào hậu môn. Dị vật sau đó tụt sâu vào bên trong và không thể tự lấy ra nên người nhà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân mềm nhưng chướng nhẹ. Dị vật nằm trong trực tràng, cách rìa hậu môn khoảng 5 cm và có bề mặt trơn láng.

Bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang bụng để xác định vị trí, kích thước dị vật cũng như đánh giá nguy cơ thủng trực tràng. Kết quả cho thấy đây là dị vật kích thước khá lớn, khó tự đào thải ra ngoài.

Dị vật là hũ kem bằng nhựa cứng được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước nguy cơ tổn thương trực tràng nếu xử trí chậm hoặc sai cách, ê-kíp trực nhanh chóng hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ để lấy dị vật qua đường hậu môn, đồng thời chuẩn bị phương án mổ mở nếu xảy ra biến chứng.

Nhờ được gây mê giúp giãn cơ vòng hậu môn tối đa, các bác sĩ đã lấy dị vật ra ngoài thành công qua đường tự nhiên mà không cần phẫu thuật mở bụng. Dị vật được xác định là một hũ kem bằng nhựa cứng kích thước khoảng 3x4x5 cm, còn nguyên nắp và có bề mặt trơn láng.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Danh, bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại - Tiết niệu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, các dị vật dạng hũ hoặc lọ nhựa tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì áp lực âm trong trực tràng có thể hút dị vật vào sâu hơn.

"Nếu người bệnh cố dùng tay hoặc dụng cụ để móc kéo tại nhà rất dễ gây rách trực tràng, chảy máu hoặc thủng ruột, dẫn đến viêm phúc mạc nguy hiểm tính mạng", bác sĩ cảnh báo.

May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên phục hồi tốt sau can thiệp. Sau 24 giờ theo dõi, người bệnh hết đau, đại tiện bình thường, không chảy máu hay nhiễm trùng và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa vật thể lạ vào hậu môn - trực tràng dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các vật lớn, sắc nhọn hoặc dễ vỡ. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí an toàn, tránh tâm lý xấu hổ khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.