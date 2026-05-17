WHO cảnh báo khẩn cấp dịch Ebola, Bộ Y tế ra thông báo mới

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang về dịch bệnh Ebola nhưng cần chủ động theo dõi sức khỏe nếu trở về từ vùng có dịch.

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.

Cụ thể, theo WHO, tính đến ngày 16/5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 ca bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp không qua khỏi nghi có liên quan tại tỉnh Ituri.

Uganda cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp không qua khỏi tại Kampala. Cả hai ca bệnh đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trước tình hình này, tối 17/5, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, khuyến cáo người dân không hoang mang, cần theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Người dân cũng được khuyến cáo không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi mắc Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của bệnh nhân. Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Ảnh: Shutterstock.

Cục Phòng bệnh cho biết bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và không qua khỏi. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; cũng có thể lây qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

WHO nhấn mạnh dịch Ebola đã bắt đầu lan ra ngoài biên giới Congo, trong khi các quốc gia láng giềng có nguy cơ rất cao tiếp tục xuất hiện ca bệnh do hoạt động thương mại, đi lại và di cư xuyên biên giới.

Việc tuyên bố PHEIC cho phép Tổng giám đốc WHO đưa ra các khuyến nghị tạm thời dành cho các quốc gia nhằm tăng cường giám sát, kiểm soát dịch và phối hợp ứng phó quốc tế.

Theo các quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR), Tổng giám đốc WHO sẽ sớm triệu tập Ủy ban Khẩn cấp nhằm đưa ra tư vấn, trong đó có các khuyến nghị tạm thời dành cho các quốc gia thành viên để ứng phó với sự kiện dịch bệnh này.