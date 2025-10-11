Gần 10 năm, không còn ai tranh cãi về quyết định của Apple

Ban đầu, quyết định của Apple gây nhiều tranh cãi, nhưng thực tế chứng minh họ đúng và hàng loạt thương hiệu khác cũng đi theo.

Loại bỏ giắc cắm 3,5 mm mang lại nhiều lợi ích cho smartphone. Ảnh: Makeuseof.

Thế giới smartphone dần thay đổi theo thời gian, nhiều tính năng được thêm vào, trong khi một số bị loại bỏ. Một trong những thay đổi gây tranh cãi nhất là loại bỏ giắc cắm tai nghe.

Thời điểm giới thiệu chiếc iPhone 7 không có cổng kết nối âm thanh quen thuộc này, Apple tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng đây là một nước đi sai lầm. Giắc 3,5 mm quen thuộc và quan trọng đến mức không thể thiếu trên điện thoại.

Tuy nhiên, thực tế sau 9 năm cho thấy Apple đúng. Họ tiếp tục ra mắt hàng loạt iPhone không có giắc cắm tai nghe và vẫn thống trị thị trường smartphone toàn cầu. Bên cạnh đó, hàng loạt thương hiệu lớn khác trong ngành công nghiệp điện thoại cũng thực hiện tương tự.

Theo nhận định của Makeuseof, bỏ giắc cắm tai nghe giúp điện thoại tốt hơn theo nhiều cách khác nhau.

Bền hơn, chống nước tốt hơn

So với thế hệ smartphone đầu tiên, điện thoại hiện đại bền bỉ hơn rất nhiều. Một trong những tiến bộ công nghệ ấn tượng nhất giúp điện thoại bền bỉ là khả năng chống nước và chống bụi, thường được biểu thị bằng chỉ số IP, chẳng hạn IP68.

Bỏ giắc cắm tai nghe góp phần giúp smartphone chống nước tốt hơn. Ảnh: Makeuseof.

Chứng nhận IP trên điện thoại đồng nghĩa với việc chúng được trang bị một số khả năng bảo vệ chống lại sự xâm nhập của các vật liệu lạ, như chất lỏng và các hạt bụi. Để làm được điều đó, các nhà sản xuất tìm cách giảm thiểu khe hở mà nước và bụi có thể xâm nhập.

Giắc cắm tai nghe là điểm tiếp xúc chính của nước và bụi. Việc loại bỏ giúp các công ty dễ dàng bịt kín thiết bị hơn, ngăn chặn sự xâm nhập của vật liệu bên ngoài. Ngày nay, điện thoại đạt chuẩn IP68 có thể chịu được sự cố tràn nước, mưa, thậm chí nhúng chìm hoàn toàn vào nước trong một thời gian ngắn.

Một chiếc điện thoại đạt chuẩn IP68 như Samsung Galaxy S25 có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong tối đa 30 phút mà không bị hư hại. iPhone 17 có thể ngâm nước ở độ sâu 6 m trong tối đa 30 phút.

Mặc dù khả năng chống nước không đồng nghĩa với việc không thấm nước, thị trường cho thấy người dùng vẫn ưu tiên chọn khả năng chống nước thay vì có giắc cắm tai nghe.

USB-C - sự thay thế hoàn hảo

Hiện nay USB-C trở thành cổng kết nối tiêu chuẩn trên điện thoại, laptop, thậm chí các phụ kiện như tai nghe và sạc dự phòng. Makeuseof đánh giá đây là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trên thiết bị điện tử tiêu dùng. Một cổng kết nối đơn giản không chỉ giúp cắm sạc dễ dàng mà còn truyền tải dữ liệu nhanh chóng.

Cổng USB-C có khả năng hỗ trợ truyền tải âm thanh chất lượng cao. Ảnh: Makeuseof.

Tuy nhiên, một trong những lợi thế ít được biết đến của USB-C là khả năng truyền tín hiệu âm thanh nhờ chân USB audio. Với tính năng này, USB-C thay thế hiệu quả giắc cắm tai nghe lỗi thời. Vì vậy, mặc dù không có giắc cắm 3,5mm, người dùng vẫn có thể nghe nhạc lossless bằng cổng USB-C phổ biến.

Điều này cũng đơn giản hóa việc quản lý phụ kiện, giảm thiểu sự lộn xộn của dây cáp. Chỉ cần một cổng duy nhất đảm nhiệm việc sạc, truyền dữ liệu và âm thanh kỹ thuật số.

Hiện nay ngày càng nhiều tai nghe cao cấp sử dụng cổng USB-C, chẳng hạn AirPods Max của Apple và MOMENTUM 4 Wireless của Sennheiser.

Giải phóng không gian

Khi thiết kế smartphone, các công ty gặp giới hạn về mặt không gian để bố trí linh kiện. Người dùng thường mong đợi điện thoại dày vài mm và nặng khoảng 200 g. Vượt quá con số đó, thiết bị trở nên cồng kềnh và khó mang theo bên người.

Sau khi bỏ cổng tai nghe, đến nay Apple còn bỏ luôn cả khay SIM để đạt độ mỏng cho những thiết bị như iPhone Air. Ảnh: Tuấn Anh.

Vì vậy, cách duy nhất để cung cấp những thiết bị gọn nhẹ và có tính di động cao là tận dụng tối đa không gian có sẵn. Điều này đôi phải đánh đổi bằng những cách gây tranh cãi, chẳng hạn loại bỏ giắc cắm tai nghe hoặc khe cắm thẻ nhớ microSD.

Giắc cắm tai nghe có vẻ nhỏ với chiều rộng khoảng 3,5mm, nhưng nếu xét đến việc cần một vỏ hình trụ cộng thêm không gian cho mạch điện, thì thành phần này chiếm một khoảng không gian đáng kể bên trong.

Bằng cách loại bỏ, các nhà sản xuất có thêm không gian để dành các thành phần khác. Thay đổi nhỏ này cho phép tăng dung lượng pin, cải thiện phản hồi xúc giác, hoặc cải thiện hệ thống tản nhiệt, giúp xử lý ác vụ nặng hơn mà không bị quá nhiệt.