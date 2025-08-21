Apple đem 'Bánh mì chuyển ngữ' lên tai nghe AirPods

Có tuổi đời gần 3 năm, mẫu tai nghe Airpod Pro 2 nhiều khả năng sẽ nhận được nâng cấp tại sự kiện iPhone sắp tới.

Hình ảnh bị rò rỉ về Live Translation trên Airpod Pro. Ảnh: 9to5Mac.

AirPods Pro 2 đã ra mắt được 3 năm, nhưng tin đồn cho thấy chúng vẫn chưa bị khai tử. Ngược lại, trong khi chưa có AirPods Pro 3, các rò rỉ cho biết Apple có thể giới thiệu một bản nâng cấp phần mềm lớn khác cho AirPods Pro 2 tại sự kiện ra mắt iPhone 17.

Trong bản iOS 26 developer beta 6 mới nhất, người ta đã phát hiện một hệ thống tính năng mới tên Live Translation, được kích hoạt bằng cách nhấn đồng thời vào cả hai thân AirPods. Khi nghe một ngôn ngữ khác, AirPods sẽ dịch theo thời gian thực và phát lại đoạn ghi âm bằng thứ tiếng được chọn.

Live Translation sẽ hiển thị văn bản bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức trên điện thoại. Nó liên kết với ứng dụng Translate của iPhone. Theo 9to5Mac xác nhận rằng nó được áp dụng cụ thể cho AirPods Pro 2 và AirPods 4.

Trong sự kiện WWDC25, Apple không hề đề cập đến Live Translation cho tai nghe. Tuy nhiên, trước đó Bloomberg đưa tin tính năng này đã được phát triển. Đây có thể xem là một bước mở rộng của các công cụ đã được ra mắt cho FaceTime, Messages và Phone. Đồng thời, nó cũng là một ví dụ cho tiềm năng ứng dụng của các thiết bị đeo ngoài.

Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ tung ra AirPods Pro 3 vào mùa thu năm nay, nhưng khả năng này ngày càng khó xảy ra. Thay vào đó, Apple dường như sẽ tiếp tục đem đến một bản nâng cấp phần mềm bất ngờ khác cho AirPods Pro 2, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mẫu tai nghe này nhận được nâng cấp quan trọng ngoài dự đoán.

Năm ngoái, hầu hết giới công nghệ đều tin rằng Táo Khuyết sẽ chỉ cập nhật AirPods 4 và AirPods Max trong sự kiện iPhone, chứ không phải dòng Pro. Sau đó, công ty đã khiến mọi người bất ngờ khi công bố 3 tính năng mới tập trung vào sức khỏe thính giác, gồm trợ thính, kiểm tra và bảo vệ thính lực.

Những tính năng này được Apple độc quyền dành cho AirPods Pro 2 và chính thức ra mắt một tháng sau đó trong bản cập nhật iOS 18.1. Dựa trên những rò rỉ gần đây, có vẻ như Apple đang áp dụng lại chiến lược tương tự. “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy tính năng Live Translation sẽ được công bố tại sự kiện iPhone 17”, phóng viên Ryan Christoffel của 9to5Mac đã viết.