Apple dồn toàn lực sản xuất iPhone 17

Apple mở rộng sản xuất iPhone 17 tại Ấn Độ để cung ứng cho thị trường Mỹ, đánh dấu bước đi mạnh mẽ trong chiến lược giảm lệ thuộc vào Trung Quốc.

iPhone 16 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ để cung ứng cho thị trường Mỹ, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc giữa bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Theo Bloomberg, công ty đã đưa cả 4 mẫu iPhone 17 vào dây chuyền lắp ráp tại Ấn Độ trước thềm ra mắt vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên tất cả biến thể, kể cả phiên bản Pro, được sản xuất tại quốc gia Nam Á ngay từ đầu.

Động thái này gắn liền với việc Apple tăng số lượng nhà máy tại Ấn Độ, bao gồm cơ sở của Tata Group ở Hosur và nhà máy Foxconn gần sân bay Bangalore. Trong đó, Tata ngày càng có vai trò lớn trong chuỗi cung ứng, dự kiến chiếm một nửa sản lượng iPhone tại Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ cũng tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm tài chính mới, giá trị xuất xưởng của các lô hàng đạt 7,5 tỷ USD , đạt gần một nửa so với 17 tỷ USD của cả năm tài chính trước.

Táo khuyết cũng mở rộng sản xuất tại Ấn Độ nhằm tránh rủi ro thuế quan với hàng hóa từ Trung Quốc. Công ty cho biết có thể chịu thiệt hại 1,1 tỷ USD vì thuế trong giai đoạn hiện tại. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump từng áp thuế cao với nhiều mặt hàng, song iPhone đến nay vẫn được miễn. CEO Tim Cook gần đây cũng nhấn mạnh phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ được nhập từ Ấn Độ.

Song song, Apple tiếp tục phát triển sản phẩm mới. iPhone 17 được cho sẽ có thiết kế mỏng nhẹ đi cùng hệ thống camera cải tiến mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty dự kiến sản xuất iPhone 17e tại Ấn Độ để ra mắt vào năm 2026 và đang thảo luận kế hoạch đẩy nhanh sản xuất iPhone 18.

Apple bắt đầu lắp ráp iPhone tại Ấn Độ từ năm 2017 với mẫu iPhone SE. Đến năm 2021, các đối tác như Foxconn, Wistron, Pegatron đã tận dụng chính sách trợ cấp của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi để mở rộng quy mô. Tata hiện trở thành nhà lắp ráp nội địa duy nhất, sau khi mua lại nhà máy của Wistron tại Karnataka và nắm cổ phần chi phối tại một cơ sở Pegatron ở Chennai.

Việc Apple tăng cường hiện diện tại Ấn Độ cho thấy chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Đồng thời, gã khổng lồ công nghệ cũng tận dụng tiềm năng của thị trường và nguồn lực nhân công địa phương.