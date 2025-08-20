Năm sau không có iPhone 18

Apple có thể dời ngày ra mắt iPhone 18 sang đầu năm 2027, trong khi các model cao cấp được ưu tiên giới thiệu sớm hơn.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin từ ETNews (Hàn Quốc), Apple dự kiến dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

Apple được cho đã thông báo đến chuỗi cung ứng về việc iPhone 18 không nằm trong danh sách thiết bị ra mắt vào tháng 9/2026. Thay vào đó, công ty dự kiến chỉ trình làng các model cao cấp. Mẫu tiêu chuẩn và giá rẻ (tạm gọi iPhone 18e) sẽ xuất hiện tháng 3/2027.

Kế hoạch mới đã được Apple gửi đến đối tác cung ứng linh kiện và vật liệu, ETNews dẫn nguồn từ các giám đốc trong ngành.

Nếu ra mắt theo lịch trình mới, người dùng muốn nâng cấp iPhone vào cuối năm 2026 chỉ có thể chọn các model cao cấp. Trong khi đó, mẫu tiêu chuẩn và giá rẻ sẽ chưa ra mắt đến khoảng nửa năm sau.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên từ khi iPhone xuất hiện năm 2007, Apple loại bỏ model tiêu chuẩn khỏi đợt ra mắt mùa thu.

Theo MacRumors, sự thay đổi này có thể gắn liền với iPhone màn hình gập, dự kiến trình làng vào mùa thu năm 2026 dưới dạng thiết bị cao cấp nhất, bên cạnh các model còn lại như iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Chiến lược mới đồng nghĩa Apple sẽ ra mắt iPhone theo 2 giai đoạn: nửa cuối năm với dòng cao cấp và nửa đầu năm sau với dòng giá rẻ.

Trên thực tế, một phần chiến lược đã được Apple áp dụng đầu năm nay khi ra mắt iPhone 16e, phiên bản giá rẻ thay thế iPhone SE. Khác với iPhone SE vốn mang tên gọi riêng, mẫu iPhone “e” gắn trực tiếp với dòng sản phẩm chính của Táo khuyết.

Trước đó, trang tin The Information và nhà phân tích Ming-Chi Kuo đều đưa tin rằng Apple đang cân nhắc ra mắt iPhone lệch năm để duy trì doanh số.

Bằng cách ra mắt thiết bị mới vào tháng 3 và tháng 9, công ty có thể tránh tình trạng doanh số tập trung mạnh nhất vào quý IV nhưng yếu hơn khi sang giai đoạn khác.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 17 sẽ là thế hệ cuối cùng áp dụng lịch trình ra mắt cũ. Dòng sản phẩm dự kiến gồm các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, tiếp theo là iPhone 17e vào tháng 3/2026.

Đến tháng 9/2026, Apple dự kiến trình làng 4 model cao cấp: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Sau đó, iPhone 18 và iPhone 18e sẽ trình làng vào tháng 3/2027.

Điều đó đồng nghĩa dòng iPhone 18 của Apple có thể bao gồm 6 phiên bản đến năm 2027. Nếu duy trì lịch trình sang thế hệ kế tiếp, Táo khuyết có thể bán cùng lúc đến 10 mẫu iPhone khác nhau.