Phiên bản ChatGPT lạ

"Siêu công trình" này được cấu tạo từ hơn 439 triệu khối và chạy hoàn toàn bằng cơ chế đá đỏ (Redstone) nguyên bản trong game Minecraft.

Một YouTuber có biệt danh sammyuri vừa công bố dự án "CraftGPT" - một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tương tự ChatGPT được xây dựng hoàn toàn bằng cơ chế đá đỏ (Redstone) nguyên bản trong thế giới Minecraft.

CraftGPT được đánh giá là khá gọn nhẹ về mặt kiến trúc mô hình, chỉ với khoảng 5 triệu tham số. Người sáng tạo lý giải rằng đây là giới hạn tối đa mà "chiếc laptop tội nghiệp" của anh có thể xử lý được.

Dù vậy, việc chuyển đổi mô hình LLM này sang các khối Minecraft lại yêu cầu một lượng không gian khổng lồ. Theo video giới thiệu mới nhất, CraftGPT chiếm không gian 1.020 × 260 × 1.656 khối, tương đương khoảng 439 triệu khối.

Quy mô này lớn đến mức người sáng tạo phải sử dụng bản mod Distant Horizons để đảm bảo toàn bộ công trình có thể hiển thị đồng thời trên màn hình và duy trì hoạt động trơn tru. Sammyuri khẳng định bất chấp kích thước đồ sộ, toàn bộ kiến trúc chỉ được xây dựng bằng cơ chế đá đỏ (Redstone) thuần túy của Minecraft, không hề có các mod bổ sung nào can thiệp vào logic vận hành.

Siêu công trình với quy mô chưa từng thấy trong Minecraft. Ảnh: sammyuri/YouTube.

Việc hoàn thành siêu dự án này đã kéo dài nhiều tháng, minh chứng cho sự kiên trì và khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của cộng đồng game thủ trong việc vượt qua giới hạn của trò chơi.

Về cốt lõi của mô hình LLM, sammyuri đã huấn luyện CraftGPT bằng ngôn ngữ lập trình Python sử dụng bộ dữ liệu TinyChat có sẵn.

Tuy nhiên, chính nguồn dữ liệu này đã tạo ra những hạn chế đáng kể. Do TinyChat chỉ bao gồm các cuộc hội thoại tiếng Anh rất cơ bản và toàn bộ vốn từ vựng của CraftGPT bị giới hạn ở mức 1.920 token, nên mô hình này hầu như không thể đưa ra những phản hồi mang tính tinh vi hoặc phức tạp như ChatGPT.

Trên trang GitHub chính thức của dự án, nhà phát triển sammyuri đã đưa ra lời cảnh báo đối với những người muốn trải nghiệm CraftGPT.

"Bạn không nên có kỳ vọng cao", sammyuri nhấn mạnh. Anh cho biết mô hình LLM dựa trên Redstone này rất dễ lạc đề, thường xuyên đưa ra các câu trả lời sai ngữ pháp hoặc thậm chí là những phản hồi vô nghĩa.

Tốc độ xử lý cũng là trở ngại lớn. Ngay cả khi chạy trên máy chủ Redstone hiệu năng cao với tốc độ tick tăng 40.000 lần, mô hình vẫn mất khoảng 2 giờ để tạo một phản hồi. Nếu chạy ở tốc độ mặc định, thời gian chờ có thể… hơn 10 năm cho một câu trả lời.

Những ai muốn trải nghiệm có thể tải toàn bộ tệp cài đặt trên GitHub. Sammyuri khuyến nghị máy tính tối thiểu 32 GB RAM, lý tưởng 64 GB, kèm hướng dẫn chi tiết thiết lập và mẹo vận hành để tối ưu hiệu quả.

Tương tự nhiều công trình “bất khả thi” khác trong Minecraft, CraftGPT thiên về trình diễn khả năng hơn là ứng dụng thực tiễn. Trước đó, cộng đồng từng chứng kiến một chiếc máy tính với vi xử lý 1 KB hay những chiếc PC ngay trong game để chạy Doom và thậm chí chơi lại chính Minecraft.