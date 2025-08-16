Galaxy Z Fold7 chậm đến tay khách hàng nhưng là tin mừng cho Samsung

Các đại lý chính hãng cho biết dòng máy gập đắt tiền của Samsung không hàng đủ bán trong tháng 8, nhiều người dùng vẫn chưa nhận được máy.

Mẫu máy gập Galaxy Z Fold7.

Ra mắt vào ngày 9/7, bán ra vào 28/7, bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 là dòng sản phẩm cao cấp cuối năm của Samsung, kịp thời ra mắt trước dòng iPhone 17 gần 2 tháng. Cả hai máy đều được cải thiện về thiết kế, công năng, với giá bán không khác nhiều đời trước. Hiệu quả của thay đổi phản ánh ngay trên doanh số thiết bị ở Việt Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Điện thoại, hệ thống FPT Shop, cho biết bản Z Fold7 màu xám bạc hiện khan hàng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở màu đỏ của Z Flip7. Doanh số dòng máy cũng tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS xác nhận hai bản Z Fold7 và Z Flip7 nói trên cũng cháy hàng ở đơn vị này. Tỉ lệ phân bổ lựa chọn cũng áp đảo cho mẫu đắt tiền gập ngang. “74% khách chọn Z Fold7. 26% cho dòng Z Flip”, ông Huy chia sẻ.

Trong đợt mở bán cuối tháng 7, hệ thống Di Động Việt cũng cho biết những con số tương tự. Hai dòng máy có tăng trưởng sức mua so với thế hệ tiền nhiệm. Đồng thời, chiếc Z Fold7 bán tốt hơn chiếc Flip.

Dòng máy được cải thiện về thiết kế, độ mỏng.

Theo các đại lý, động lực tăng trưởng cho dòng máy chủ yếu đến từ khách hàng cũ nâng cấp và chuyển đổi từ Galaxy S. Năm nay, hai model cải thiện đáng kể về thiết kế, khắc phục được nhiều vấn đề cố hữu. So với những máy Trung Quốc cùng tầm, bộ đôi của Samsung, đặc biệt là mẫu Fold không còn thua kém về thiết kế.

Trong đó, chiếc Z Fold7 được đại tu với độ mỏng và trọng lượng tương đương điện thoại thanh, nhẹ hơn cả iPhone đời mới. Theo công bố, máy này chỉ xếp sau Honor Magic V5 về bề dày. Tuy nhiên trong các kiểm nghiệm thực tế, điện thoại gập Samsung mới là thiết bị mỏng nhất thế giới smartphone gập hiện tại.

Hãng cũng thay đổi tỉ lệ hiển thị để người dùng có màn hình ngoài rộng hơn, tránh hiện tượng hẹp ngang, khó gõ phím như những thế hệ trước. Điều đánh đổi là Z Fold7 bè hơn, khó cầm một tay. Bản lề mới kém linh hoạt và khó mở hơn Z Fold6.

Trong khi đó, chiếc Z Flip7 nhận cải tiến ở màn hình ngoài tràn viền và tối ưu các chiều kích thước. So với sản phẩm ra mắt cùng thời điểm, nó ít được chú ý hơn. Báo cáo từ các đơn vị truyền thông Hàn Quốc cũng phản ánh xu hướng thị trường nghiêng hẳn về dòng gập ngang. Lần đầu tại quê hương của Samsung, Fold được đặt trước nhiều hơn Flip.

Sức mua tốt tại Việt Nam cũng phản ánh trực tiếp trên giá bán. Hai máy ra mắt với giá niêm yết lần lượt là 29 và 47 triệu đồng. Hiện ở đại lý, giá máy không khác nhiều, ở mức 27 và 45 triệu, rẻ hơn 2 triệu đồng. Thực tế, hãng đã kèm quà tặng 2-3 triệu đồng từ khi mở bán.

Trước đây, hãng thường giảm giá khá sớm với những sản phẩm bán chậm. Đơn cử với một số mẫu thuộc dòng Galaxy S25, đại lý giảm 4-9 triệu đồng sau thời gian ngắn để giải quyết tồn kho.

Ngoài Samsung, ở Việt Nam còn có Oppo, Honor cũng kinh doanh sản phẩm gập. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt chiếc Find N mới vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, mẫu Honor Magic V5 mới ra mắt quốc tế, có cơ hội được bán ở Việt Nam vào nửa cuối năm. Các hãng Trung Quốc có dấu hiệu nới rộng vòng đời máy gập khi có ít nâng cấp. Xiaomi chỉ công bố chiếc Mix Flip mới vào tháng 6, trong khi mẫu Fold chưa model có kế nhiệm.