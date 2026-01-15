Lộ ngày ra mắt Galaxy S26 Ultra

Thông tin về thời điểm ra mắt và giá bán chính thức của Samsung Galaxy S26 dần được tiết lộ, với khả năng tăng giá và ít ưu đãi hơn các thế hệ trước.

Galaxy S26 Ultra có thể ra mắt vào cuối tháng 2. Ảnh: Notebookcheck.

Theo thông tin rò rỉ mới đây, Samsung Galaxy S26 Ultra có thể sẽ sớm xuất hiện với lịch trình ra mắt và ngày mở bán rõ ràng hơn. Dù ông lớn công nghệ Hàn Quốc chưa đưa ra xác nhận chính thức, các nguồn tin quốc tế đang liên tục cập nhật những mốc thời gian liên quan đến sự kiện Galaxy Unpacked 2026.

Cụ thể, Dealabs, trang chuyên theo dõi thông tin bán lẻ tại châu Âu cho biết sự kiện Galaxy Unpacked năm nay có thể diễn ra vào lúc 19h ngày 25/2 (theo giờ Trung Âu). Quy đổi sang các múi giờ khác, thời điểm này tương ứng 1h sáng ngày 26/2 theo giờ Việt Nam. Đây là lần đầu một khung giờ cụ thể cho sự kiện ra mắt được nhắc đến trong các tin đồn gần đây.

Không chỉ dừng lại ở lịch công bố, Dealabs cũng đề cập thời điểm mở bán tại châu Âu có thể rơi vào ngày 11/3. Nếu đúng, khoảng cách giữa ngày ra mắt và ngày lên kệ sẽ nằm trong khung 14-16 ngày, con số Samsung thường áp dụng ở các thế hệ Galaxy S trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là ngày 11/3 rơi vào thứ tư, trong khi hãng thường chọn thứ sáu cho lịch mở bán.

Dù thông tin nói trên chỉ đề cập thị trường châu Âu, các mẫu flagship thuộc dòng Galaxy S trong những năm gần đây thường mở bán đồng loạt trên toàn cầu. Vì vậy, khả năng ngày 11/3 cũng áp dụng cho Mỹ và nhiều thị trường khác vẫn đang được giới quan sát đặt ra.

Bên cạnh lịch trình ra mắt, vấn đề giá bán của Galaxy S26 Ultra cũng thu hút sự chú ý. Sau nhiều báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, giới quản lý Samsung đã công khai thừa nhận khả năng tăng giá là chuyện có thể xảy ra. Trả lời Reuters tại CES 2026, CEO Samsung Electronics TM Roh cho biết “không công ty nào miễn nhiễm” trước tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và đà tăng giá linh kiện, đồng thời không loại trừ việc điều chỉnh giá sản phẩm.

ET News đưa tin Samsung đang cân nhắc tăng giá từ 44.000-88.000 won (30- 60 USD ) cho mỗi phiên bản. Nếu quy đổi theo mức tăng này, dòng Galaxy S26 tại Mỹ có thể chạm mốc khoảng 859 USD , 1.059 USD và 1.359 USD , lần lượt cho bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra.

Ngoài giá bán, ET News cũng đề cập khả năng Samsung có thể cắt giảm các ưu đãi đặt trước quen thuộc như chương trình nâng cấp dung lượng lưu trữ miễn phí. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược khuyến mãi vốn là điểm mạnh của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt với người dùng chờ săn giá Galaxy S26 Ultra trong giai đoạn mở bán.