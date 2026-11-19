Gà thả vườn được rao bán trên mạng xã hội với giá chỉ vài chục nghìn đồng/con, kèm lời quảng cáo hấp dẫn, nhưng chất lượng thực tế khiến không ít người mua lo ngại.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản rao bán gà ta, gà thả vườn với mức giá rẻ bất ngờ. Không chỉ quảng cáo thịt chắc, dai ngon, được làm sạch trong ngày, người bán còn đưa ra nhiều câu chuyện như gà nhà nuôi, nhà vườn bị lấy lại đất, bị khách bom hàng nên phải bán tháo.

Chỉ vài chục nghìn đồng một con gà ta gần 2 kg

Một tài khoản thường xuyên đăng bán gà thả vườn da vàng, thịt săn chắc, đã làm sạch với giá chỉ 50.000 đồng/con. Người bán cho biết hàng trăm con gà bị khách bom hàng, trong khi chủ đất lấy lại vườn, không cho thuê tiếp nên phải bán gấp để thu hồi vốn.

Cũng trên tài khoản này, vịt đồng làm sạch, trọng lượng 1,5-1,8 kg/con được rao bán với giá 69.000 đồng.

Ở một tài khoản khác, gà mái dầu ôm trứng non, trọng lượng 1,4-1,7 kg/con được quảng cáo có thịt dai giòn, giá 65.000 đồng/con. Loại lớn hơn 1,5-2 kg/con, có giá 75.000 đồng/con. Lý do được người bán đưa ra vẫn là bị chủ đất lấy lại mặt bằng, không thể tiếp tục thuê vườn.

Nhiều người bán quảng cáo gà ôm trứng, gà mái đẻ có thịt dai giòn, trọng lượng lớn nhưng giá thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Nhiều tài khoản khác cũng tung ra các chương trình bán gà theo combo. Có người rao gà tre, gà tươi ngon với giá 115.000 đồng/3 con, mỗi con sau khi làm sạch nặng khoảng 900g-1,2 kg. Một tài khoản khác quảng cáo gà ôm trứng non với giá 200.000 đồng/2 con, tổng trọng lượng 3,3-3,4 kg, cam kết con nào cũng có trứng non, đầy đủ tim, gan, lòng, huyết.

Điểm chung của những bài đăng này là mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, đi kèm những lời quảng cáo nhấn mạnh nguồn gốc gà quê, gà nhà nuôi, thịt tươi và số lượng có hạn. Cách giới thiệu này dễ đánh trúng tâm lý người tiêu dùng muốn mua thực phẩm ngon với giá tiết kiệm.

Khảo sát tại một số điểm bán gà ở các chợ truyền thống tại TP.HCM cho thấy, gà ta làm sẵn thường có giá từ 110.000 đồng/kg trở lên, loại ngon có thể đạt 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, với mức giá được rao bán trên mạng, nhiều con gà có trọng lượng trên 1 kg chỉ được bán với giá vài chục nghìn đồng.

Để tìm hiểu thực tế, phóng viên liên hệ với một số tài khoản đang rao bán gà giá rẻ.

Một người bán cho biết hiện chỉ có gà ôm trứng, giá 70.000 đồng/con. Khi được hỏi vì sao gà sống làm sạch có giá thấp hơn nhiều so với thị trường, người này khẳng định đây là gà tươi, được làm sạch và cam kết “bao ăn, bao ngon”.

Một người bán khác giới thiệu sản phẩm là gà mái đẻ, thuộc giống gà ta, có nguồn gốc từ miền Tây. Gà có trọng lượng khoảng 1,5 kg/con, giá 100.000 đồng/con, khách phải mua từ 2 con trở lên.

Gà làm sẵn được rao bán theo combo 2-3 con với giá chỉ 200.000-259.000 đồng, miễn phí vận chuyển.

Theo người bán, mỗi ngày nhập khoảng 50-60 con, chủ yếu kinh doanh tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Giá bán thấp là do nhập số lượng lớn nên có giá đầu vào tốt hơn những người kinh doanh nhỏ lẻ.

Người này cũng khẳng định gà được làm sạch trong ngày, hàng mới về và khách có thể kiểm tra trước khi nhận. Tuy nhiên, những lời cam kết của người bán chưa đủ để chứng minh nguồn gốc, quy trình giết mổ và điều kiện bảo quản sản phẩm.

Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn, một số người tiêu dùng cho biết họ gặp tình huống không mong muốn sau khi đặt mua gà giá rẻ trên mạng.

Chị Nguyễn Minh Thảo (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết vừa mua gà từ một tài khoản quảng cáo gà ta thả vườn do ba mẹ ở quê nuôi, gửi lên thành phố nhờ bán giúp.

Theo nội dung quảng cáo, gà có giá 89.000 đồng/con, combo 3 con giá 259.000 đồng, miễn phí vận chuyển. Người bán giới thiệu gà chỉ thịt khi có khách đặt nên luôn bảo đảm tươi mới, đầy đủ tim, gan, lòng, mề.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, chị Thảo đặt mua. Tuy nhiên, khi nhận hàng, chị phát hiện gà có mùi hôi, phần thịt tím tái, không giống hình ảnh sản phẩm được đăng tải.

“Tôi thấy gà có mùi rất khó chịu, màu sắc cũng không bình thường. Hình ảnh người bán đăng lên thì gà tươi ngon, nhưng hàng nhận được lại không thể ăn được. Tôi phản hồi thì người bán nói gà làm trong ngày, không thể có chuyện bị hôi. Cuối cùng, tôi đành bỏ chứ không dám sử dụng”, chị Thảo kể.

Gà giá rẻ rao bán trên chợ mạng, thu hút nhiều sự chú ý của người tiêu dùng.

Bức xúc trước trải nghiệm này, chị đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Bài viết sau đó nhận được nhiều bình luận, trong đó có những người cho biết cũng từng mua gà giá rẻ qua mạng và gặp tình trạng tương tự.

Theo chị Thảo, điều khiến người mua lo ngại không chỉ là mất tiền mà còn là nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu không may sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng.

Thực tế, với mặt hàng tươi sống như thịt gà, người tiêu dùng khó có thể đánh giá chất lượng chỉ qua hình ảnh quảng cáo hoặc lời cam kết của người bán. Đặc biệt, khi giao dịch chủ yếu thông qua tài khoản cá nhân, không có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, việc xác định nguồn hàng và yêu cầu trách nhiệm khi xảy ra sự cố cũng không đơn giản.

Vì sao có gà giá rẻ?

Lý giải về tình trạng giá gà rẻ trên thị trường, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết thời gian vừa qua, giá gà có những thời điểm xuống thấp, gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Có thời điểm, người chăn nuôi chỉ bán được gà với giá hơn 30.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu là cung vượt cầu, trong khi thị trường tiêu thụ gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông Đoán lưu ý cần phân biệt rõ từng giống gà và phương thức chăn nuôi, bởi đây là những yếu tố quyết định giá thành sản xuất.

Theo ông, có những giống gà chỉ cần nuôi khoảng 35 ngày đã có thể xuất bán, nhưng cũng có giống phải nuôi 42 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày mới đạt trọng lượng phù hợp. Những giống nuôi ngắn ngày thường có chi phí sản xuất thấp hơn giống nuôi dài ngày.

Đặc biệt, khái niệm gà ta không đồng nghĩa với gà thả vườn. Hiện nay, nhiều giống gà ta vẫn được nuôi theo phương thức bán công nghiệp, thay vì hoàn toàn thả vườn như cách người tiêu dùng thường hình dung.

“Với giống gà ta nuôi thả vườn hoặc bán công nghiệp, giá bán phải đạt khoảng 60.000 đồng/kg thì người chăn nuôi mới có thể bù đắp chi phí sản xuất. Trong khi đó, giống gà nuôi công nghiệp khoảng 35 ngày có giá thành chỉ khoảng 28.000-30.000 đồng/kg”, ông Đoán phân tích.

Gà ta thả vườn rao bán trên chợ mạng hút khách, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ, không nên chỉ dựa vào giá rẻ để lựa chọn. Ảnh minh họa.

Điều này cho thấy không thể lấy giá thành của một loại gà để áp dụng chung cho tất cả sản phẩm trên thị trường. Một con gà có giá bán thấp chưa đủ căn cứ để kết luận là hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, nếu được quảng cáo là gà ta thả vườn, trọng lượng lớn nhưng giá chỉ vài chục nghìn đồng thì người mua cần tìm hiểu kỹ.

Một yếu tố khác tạo áp lực lên thị trường trong nước là thịt gà nhập khẩu. Theo ông Đoán, lượng thịt gà nhập khẩu thời gian qua khá lớn, góp phần tạo sức ép lên sản phẩm chăn nuôi nội địa, nhất là khi nguồn cung trong nước cũng vượt nhu cầu tiêu thụ.

Với những sản phẩm gà nguyên con có giá rất thấp, ông Đoán cho rằng không loại trừ khả năng đó là gà đông lạnh nhập khẩu. Các quốc gia có ngành chăn nuôi phát triển thường sở hữu lợi thế về quy mô và giá thành, khiến sản phẩm nhập khẩu có thể cạnh tranh mạnh với gà trong nước.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là điều kiện bảo quản thịt gà, đặc biệt với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu. Theo ông Đoán, nếu thời gian vận chuyển kéo dài hoặc nhiệt độ bảo quản không được duy trì theo quy định, chất lượng sản phẩm có thể suy giảm.

“Vấn đề quan trọng là công tác kiểm soát chất lượng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan hải quan, thú y và các đơn vị kiểm tra chuyên ngành. Thịt gà nhập khẩu cần được kiểm soát từ khâu nhập khẩu đến quá trình bảo quản”, ông Đoán nói.

Trước thực trạng mua bán thực phẩm tươi sống qua mạng ngày càng phổ biến, ông Đoán khuyến cáo người tiêu dùng không nên chỉ lựa chọn sản phẩm dựa trên giá rẻ.

Người mua cần ưu tiên những địa chỉ kinh doanh có thông tin rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm điều kiện giết mổ, vận chuyển và bảo quản thực phẩm. Với những tài khoản chỉ giao dịch qua mạng, không có địa chỉ cụ thể, không chứng minh được nguồn hàng hoặc thường xuyên thay đổi thông tin liên hệ, người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng.

Bởi với thực phẩm tươi sống, tiết kiệm được vài chục nghìn đồng có thể là lợi ích trước mắt, nhưng nếu nguồn gốc và chất lượng không được kiểm soát, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều.