Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái dẫn đầu làm việc với Tập đoàn YUTO (Trung Quốc), trao đổi định hướng mở rộng sản xuất và đề xuất dự án đầu tư mới tại Bắc Ninh.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tìm hiểu sản phẩm của Tập đoàn YUTO.

Tham gia đoàn có Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vương Hoa Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn YUTO.

Thành lập năm 1996, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), YUTO hoạt động trong lĩnh vực in ấn, sản xuất bao bì cao cấp và cung cấp giải pháp sản xuất thông minh. YUTO đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2010. Đến nay, tập đoàn có 5 dự án trên địa bàn với tổng vốn đầu tư gần 139 triệu USD , tập trung vào in ấn, sản xuất bao bì chất lượng cao, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị quang học và gia công sản phẩm kim loại.

Tại buổi làm việc, đại diện YUTO trao đổi về kế hoạch mở rộng đầu tư, ứng dụng công nghệ in tự động hóa vào sản xuất tại Bắc Ninh. Tập đoàn đề nghị thành phố Bắc Ninh cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi thuế, đồng thời hỗ trợ kết nối với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết Bắc Ninh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, có nhu cầu lớn về bao bì và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thành phố Bắc Ninh có lợi thế kết nối đường sắt với Trung Quốc và dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai.

Đáng chú ý, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tuyển mới khoảng 25.000 sinh viên các ngành khoa học, kỹ thuật mỗi năm. Đây là nguồn nhân lực để doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu dây chuyền sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận những đóng góp của YUTO trong tạo việc làm, phát triển công nghiệp và kết nối doanh nghiệp địa phương với chuỗi cung ứng toàn cầu. Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái mong muốn YUTO lựa chọn Bắc Ninh làm một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Để tạo điều kiện cho kế hoạch đầu tư mới, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc rà soát, nghiên cứu bố trí quỹ đất phù hợp để YUTO xem xét phương án đầu tư. Thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền, giúp tập đoàn duy trì ổn định hoạt động sản xuất hiện có và chuẩn bị các điều kiện mở rộng đầu tư.