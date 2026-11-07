Ion City mở dư địa khai thác nhà phố ở 'thủ phủ công nghiệp' Bắc Ninh

Với lợi thế tiếp cận ba lớp nguồn cầu trong bán kính 15 km, Ion City kết nối trực tiếp các cực công nghiệp, cộng đồng dân cư và đầu mối đô thị - thương mại quan trọng.

Sự hội tụ của nhiều nhóm khách hàng tại một tọa độ tạo nền tảng để các mô hình kinh doanh đa dạng hình thành, phát triển và khai thác hiệu quả sức mua của khu vực.

Ba lớp nguồn cầu gia tăng dư địa thương mại tại Ion City

Trong bất động sản thương mại, vị trí chỉ thực sự tạo ra giá trị khi có khả năng đưa dòng người đến gần mặt bằng kinh doanh và chuyển hóa nhu cầu thành sức mua. Với vị trí nằm giữa các cực công nghiệp và đầu mối đô thị - thương mại, Ion City có lợi thế tiếp cận nhiều lớp nguồn cầu.

Công nghiệp phát triển thúc đẩy nhu cầu thương mại, dịch vụ tại TP Bắc Ninh.

Trong phạm vi 0-5 km, nguồn cầu trực tiếp đến từ khu công nghiệp và cộng đồng dân cư hiện hữu. Riêng KCN Song Khê - Nội Hoàng có 11.368 lao động, tạo nên tệp khách hàng thường xuyên cho dịch vụ gắn với nhịp sống hàng ngày. Từ ăn sáng, cà phê, ăn uống sau giờ làm đến mua sắm thiết yếu... các nhu cầu có tần suất cao này tạo nền tảng cho hoạt động thương mại phục vụ cả cộng đồng cư dân hiện hữu và hàng nghìn cư dân tương lai của Ion City.

Từ nguồn cầu tại chỗ, bán kính 5-10 km mở rộng tiếp cận đến các cụm công nghiệp Việt Hàn, Đình Trám, Quang Châu… KCN Đình Trám hiện có khoảng 14.500 lao động, trong khi KCN Quang Châu thu hút hơn 100.000 lao động. Quy mô nguồn nhân lực lớn cùng sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia làm việc dài hạn tạo ra lớp nhu cầu có giá trị cao hơn, từ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp đến nội thất, vật liệu xây dựng và dịch vụ chuyên biệt.

Ở bán kính 10-15 km, nguồn cầu tiếp tục được mở rộng bởi đầu mối hành chính, đô thị, thương mại và vui chơi - dịch vụ như Trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh, AEON Mall, công viên Phượng Hoàng, sân golf Amber Hills cùng mạng lưới giao thông liên vùng gồm quốc lộ 1, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn và đường vành đai 4. Trong cấu trúc đó, đại lộ Võ Văn Kiệt giữ vai trò trục kết nối quan trọng giữa Ion City với khu công nghiệp và khu vực dân cư, thương mại lân cận.

Khi trung tâm hành chính, hạ tầng giao thông và cực phát triển đô thị cùng hoàn thiện, khu vực hứa hẹn hình thành thêm dòng di chuyển cùng nhu cầu tiêu dùng mới. Đây là nền tảng để sức mua không chỉ tập trung trong phạm vi dự án, mà được mở rộng theo mạng lưới kết nối của toàn khu vực.

Thêm trợ lực đón dòng tiền từ sức sống nội khu

Trên quy mô 90 ha, Ion City được quy hoạch với 2.265 lô đất nền phố và 818 tòa building cao 6 tầng có hầm. Các building được bố trí dọc đại lộ Võ Văn Kiệt dài khoảng 3,5 km cùng tuyến đường lớn trong khu đô thị, tạo nên hệ thống mặt bằng thương mại có khả năng tiếp cận trực tiếp dòng người và sức mua nội khu.

Dãy building 6 tầng có hầm, đáp ứng đa dạng nhu cầu ở, kinh doanh và cho thuê. Ảnh phối cảnh dự án.

Với mặt tiền rộng 5-8 m, sản phẩm có thể đáp ứng nhiều mô hình khai thác, từ F&B, showroom, cửa hàng flagship, spa, phòng khám đến ngân hàng, trung tâm giáo dục và văn phòng giao dịch. Sự linh hoạt về công năng giúp mặt bằng có thể thích ứng nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu tiêu dùng, thay vì phụ thuộc mô hình kinh doanh đơn lẻ.

Đặc biệt, sức sống thương mại tại Ion City không chỉ được tạo nên bởi hoạt động mua bán, mà còn được nuôi dưỡng bởi hệ sinh thái không gian và tiện ích nội khu. Cụm công viên Ngọc Hân Công Chúa rộng 56.086 m2 gồm 4 công viên liên hoàn, tích hợp quảng trường trẻ em, khu thể thao ngoài trời, khu thư giãn, khu ẩm thực và chòi nghỉ. Khi vui chơi, vận động, nghỉ ngơi và gặp gỡ cùng diễn ra trong không gian liên hoàn, tiện ích này vừa gia tăng chất lượng sống, vừa tạo thêm điểm đến, góp phần kéo dài thời gian lưu lại, tăng tần suất tiếp xúc của khách hàng với hệ thống thương mại.

Công viên Ngọc Hân Công Chúa gồm 4 công viên liên hoàn, tích hợp nhiều tiện ích ngoài trời.

Sự hiện diện của khách sạn Sheraton tiếp tục bổ sung lớp nguồn cầu khác cho Ion City. Khi được triển khai và vận hành, hoạt động lưu trú, công tác, hội họp và gặp gỡ sẽ tạo ra nhu cầu tiêu dùng có nhịp độ và tính chất khác với sinh hoạt thường ngày của cư dân.

Với cấu trúc nguồn cầu đa lớp, hệ thống kết nối rộng và quy hoạch được thiết kế cho hoạt động kinh doanh, Ion City có cơ sở để hình thành cực thương mại mới của đô thị công nghiệp Bắc Ninh, nơi giá trị bất động sản gắn liền tiềm năng phát triển của khu vực và khả năng khai thác dòng tiền trong dài hạn.