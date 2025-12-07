G-Dragon thành môn học ở đại học Mỹ

Bắt đầu từ mùa xuân năm 2026, Đại học Nam California (USC) tại Los Angeles (Mỹ) sẽ mở học phần về sự nghiệp âm nhạc và ảnh hưởng văn hóa của G-Dragon.

G-Dragon chính thức ra mắt vào năm 2006 với vai trò thành viên nhóm nhạc BIGBANG. Ảnh: Yonhap News.

Học phần có tiêu đề Crooked Studies of K-pop: The case of G-Dragon (Nghiên cứu 'Crooked' về K-pop: Trường hợp của G-Dragon - PV). Giáo sư Hye Jin Lee thuộc trường Truyền thông và Báo chí Annenberg của USC phụ trách giảng dạy.

Lớp học đầu tiên dự kiến bắt đầu vào học kỳ mùa xuân năm 2026 và sẽ được tính 4 tín chỉ. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

Các cuộc tranh luận về tính thương mại đối lập với quyền tự chủ nghệ thuật trong K-pop;

Quá trình sáng tạo, bản sắc âm nhạc và văn hóa thị giác độc đáo của G-Dragon;

Ảnh hưởng của G-Dragon đối với các xu hướng nhạc pop toàn cầu, động lực của cộng đồng người hâm mộ và các thông lệ của ngành công nghiệp giải trí;

Các diễn giải văn hóa rộng hơn về cấu trúc và tính biểu tượng của K-pop.

Trước thông báo chính thức, USC Annenberg đã đăng một video nhá hàng về khóa học, gọi G-Dragon là “một trong những nhân vật đột phá nhất của K-pop".

"K-pop thách thức cách chúng ta nhìn nhận về sự sáng tạo, tính chân thực và văn hóa như thế nào? Mùa xuân này, hãy khám phá thể loại âm nhạc này thông qua một khóa học mới, tập trung vào một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng đột phá nhất: G-Dragon - nghệ sĩ âm nhạc kiêm nhà sản xuất tài năng, người đã góp phần định hình K-pop như ngày nay”, bài đăng cho biết.

Tin tức về khóa học nhanh chóng lan truyền. Nhiều người bày tỏ hy vọng USC sẽ mở suất đăng ký cho sinh viên quốc tế hoặc cung cấp lớp học trực tuyến.

"Nhân dịp kỷ niệm 20 năm G-Dragon ra mắt, việc trường Truyền thông Annenberg của Đại học Nam California mở lớp học về anh là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng văn hóa của nam ca sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đưa giá trị độc nhất của G-Dragon lan tỏa rộng rãi hơn và góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng của K-pop", ông Choi Yong Ho, CEO công ty quản lý của G-Dragon - Galaxy Corporation, cho biết.

G-Dragon chính thức ra mắt vào năm 2006 với vai trò thành viên nhóm nhạc BIGBANG, dưới sự quản lý của YG Entertainment. Nhóm đã tạo nên sự thay đổi lớn trong K-pop với hàng loạt bản hit đình đám như Lies, Haru Haru, Tonight và Bang Bang Bang, trong đó nhiều ca khúc do chính G-Dragon viết lời và sản xuất.

Anh bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2009 với ca khúc Heartbreaker và gần đây nhất là phát hành Übermensch.

Vào tháng 10/2024, anh đã trở thành người trẻ tuổi nhất được trao tặng Huân chương Okgwan về Công trạng Văn hóa - huân chương danh giá cao thứ hai của Hàn Quốc.

Trước USC, các trường danh tiếng khác của Mỹ như Đại học Yale và Đại học Harvard cũng mở các học phần xoay quanh tầm ảnh hưởng của các nghệ sĩ lớn như Beyonce và Taylor Swift.