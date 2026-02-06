Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Futsal Indonesia nhận tiền thưởng kỷ lục

  • Thứ sáu, 6/2/2026 08:08 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Đội tuyển futsal Indonesia viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên lọt vào chung kết Giải vô địch futsal châu Á 2026.

Futsal Indonesia đánh bại Nhật Bản với tỷ số 5-3 trong trận bán kết đầy kịch tính.

Chiến thắng 5-3 của tuyển futsal Indonesia trước Nhật Bản ở bán kết giải futsal châu Á 2026 tối 5/2 khiến giới chuyên môn và người hâm mộ xứ vạn đảo vỡ oà.

Theo Bola, thầy trò HLV Hector Souto nhận không dưới 2 triệu USD tiền thưởng cho chiến tích lịch sử này. Đây là số tiền thưởng chưa từng có trong lịch sử futsal xứ vạn đảo.

Ngoài tiền thưởng từ PSSI, tuyển futsal Indonesia còn nhận các khoản thưởng từ nhiều doanh nhân, tỷ phú và công ty khác cho thành tích lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết giải futsal châu Á.

Với chiến thắng này, tuyển futsal Indonesia sẽ chạm trán Iran ở trận chung kết vào ngày 7/2. Nếu tiếp tục gây bất ngờ trước Iran, tuyển futsal Indonesia sẽ tiếp tục nhận cơn mưa tiền thưởng khác.

Chiến thắng trước Nhật Bản ở bán kết giải châu Á đánh dấu thành tích cao nhất từ trước đến nay của futsal Indonesia. Trước cơn mưa tiền thưởng và lời khen từ công chúng Indonesia, HLV trưởng Hector Souto kêu gọi người hâm mộ đội tuyển futsal Indonesia đừng quá phấn khích và cần nhìn nhận thành công một cách tỉnh táo, thực tế hơn.

Theo ông, không đội bóng nào có thể thắng mọi trận đấu. HLV người Tây Ban Nha lấy chính trận thua của Nhật Bản làm ví dụ: "Thành công này đến từ sự nỗ lực của rất nhiều người. Người hâm mộ cần hiểu rằng chúng tôi vẫn đang cố gắng. Có lúc thắng, có lúc thua. Như Nhật Bản hôm nay, họ chơi rất tốt, nhưng đôi khi chúng ta thua, đôi khi chúng ta thắng."

HLV Souto đánh giá đây là một buổi tối tuyệt vời của đội tuyển Indonesia, song mọi thứ còn ở phía trước.

