FSB bắt kẻ đóng giả cụ bà mưu sát quan chức quốc phòng Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một âm mưu ám sát do Ukraine dàn dựng nhằm vào người đứng đầu một hãng quốc phòng Liên bang Nga tại thành phố St. Petersburg.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 18/9 dẫn thông báo cùng ngày của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nghi phạm nam đã cải trang thành phụ nữ “nhằm đánh lạc hướng điều tra”, nhưng bị lực lượng an ninh bắt quả tang khi đang gài bom vào xe của mục tiêu.

Đoạn video do FSB công bố cho thấy người đàn ông xuất hiện trong dáng vẻ một cụ bà.

FSB bắt sống người đàn ông chuẩn bị ám sát quan chức quốc phòng Nga Đoạn video do Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB công bố cho thấy nghi phạm nam đã cải trang thành phụ nữ “nhằm đánh lạc hướng điều tra”, nhưng bị lực lượng an ninh bắt quả tang khi đang gài bom vào xe của một quan chức ngành quốc phòng Nga.

Theo FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển mộ một người đàn ông và hai phụ nữ thông qua mạng internet để thực hiện vụ tấn công bằng bom xe.

Trong một thông báo phát đi ngày 18/9, FSB cho biết theo lệnh của những kẻ chỉ đạo, hai người phụ nữ đã theo dõi mục tiêu trước khi lấy thiết bị nổ tự chế từ một nơi cất giấu tại nghĩa trang địa phương và trao lại cho kẻ làm nhiệm vụ ám sát.

FSB cho biết thêm các nghi phạm đã bị khởi tố trong một vụ án hình sự với tội danh chuẩn bị hành vi khủng bố và tàng trữ trái phép chất nổ. Họ cũng có thể đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố và phản quốc, với hình phạt có thể lên đến tù chung thân.

FSB cảnh báo rằng “các cơ quan tình báo Ukraine tiếp tục tích cực tìm kiếm trên mạng những kẻ tiềm năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố và phá hoại”, đồng thời kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác và tránh liên lạc với các tài khoản lạ trên ứng dụng nhắn tin.

Kể từ khi xung đột giữa Moskva (Moscow) và Kyiv leo thang vào năm 2022, Ukraine đã ám sát nhiều quan chức và nhân vật công chúng tại Liên bang Nga, thường thông qua các cộng tác viên địa phương.

Vào tháng 7 vừa qua, kênh RT dẫn thông báo của FSB cho biết một phụ nữ trẻ tại St. Petersburg đã bị bắt quả tang khi đang đặt bom dưới gầm một chiếc ô tô. Nghi phạm được cho là hành động theo lệnh của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine và mục tiêu là một nhân viên trong ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.

Trong một tuyên bố hôm 3/7, FSB cho biết họ đã “ngăn chặn hoạt động của một công dân nước này, sinh năm 2002, người đã tham gia vào việc chuẩn bị một hành động khủng bố nhân danh các cơ quan đặc nhiệm Ukraine”.

Theo thông cáo của FSB, người phụ nữ này “đã bị các nhân viên FSB bắt giữ ngay khi đang đặt thiết bị nổ tự chế dưới gầm xe ô tô của mục tiêu định sẵn”.

FSB cũng công bố đoạn video về hành động và quá trình bắt giữ. Đoạn clip cho thấy người phụ nữ đi bộ với điện thoại trên tay, sau đó đưa một gói đồ chưa xác định vào dưới gầm một chiếc SUV hiệu Mercedes.

FSB bắt giữ đối tượng vận chuyển bom thư Clip ghi lại cảnh Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ đối tượng vận chuyển bom thư.

Sau khi bị bắt, ban đầu người phụ nữ khai rằng mình chỉ được giao nhiệm vụ theo dõi chiếc xe, nhưng chỉ vài giây sau đó đã thừa nhận rằng cô “đã cố gắng cài một thiết bị gì đó” dưới gầm xe.

Theo FSB, vào tháng 6/2024, người phụ nữ này đã chủ động liên hệ với các cơ quan đặc nhiệm Ukraine, nói rằng cô “sẵn sàng tham gia các hoạt động phá hoại và khủng bố để đổi lấy sự giúp đỡ rời khỏi Liên bang Nga và được cấp quốc tịch ở một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).”

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ do sĩ quan phụ trách giao phó, FSB cho biết người phụ nữ đã vẽ các khẩu hiệu ủng hộ Ukraine ở những nơi công cộng tại khu vực Moskva (Moscow) và cố gắng phóng hỏa một cơ sở đường sắt.

Đến tháng 4/2025, người phụ nữ này đã di chuyển đến thành phố St. Petersburg để theo dõi một nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng không được nêu tên, lên kế hoạch cho nổ xe của người này bằng một thiết bị nổ tự chế.

Theo RT, Moskva đã nhiều lần cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng sau nhiều âm mưu phá hoại và ám sát nhằm vào các quan chức và nhân vật có ảnh hưởng của Liên bang Nga.

Vào tháng 12/2024, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh lực lượng Phòng thủ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Liên bang Nga, đã thiệt mạng tại Moskva bởi một quả bom gắn trên một chiếc xe scooter; Kyiv sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ ám sát này.