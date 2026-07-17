Foxconn tính làm trạm sạc xe điện ở Việt Nam?

Công ty con của tập đoàn Foxconn tăng thêm vốn đầu tư khoảng 16 triệu USD vào thị trường Việt Nam, đồng thời đăng ký thêm ngành nghề sản xuất trạm sạc xe điện.

Fulian Precision Technology Component, công ty con 100% vốn của Foxconn, đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất trạm sạc xe điện (EV) tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Fulian Precision Technology Component, công ty con 100% vốn của Foxconn (Đài Loan, Trung Quốc) tại Việt Nam, đã đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất trạm sạc xe điện (EV) và tăng vốn điều lệ thêm 402 tỷ đồng (khoảng 16 triệu USD quy đổi).

Theo hồ sơ mới nhất của Fulian trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 9.460 tỷ đồng lên 9.860 tỷ đồng (tương đương khoảng 398 triệu USD ). Toàn bộ số vốn này đều do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu.

Ngoài ra, Fulian cũng đã bổ sung một ngành nghề kinh doanh mới thuộc mã ngành 2710 trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Việt Nam. Mã ngành này bao gồm hoạt động sản xuất mô-tơ, máy phát, máy biến thế, thiết bị phân phối và điều khiển điện; trong đó, ngành nghề cụ thể mà Fulian đăng ký là sản xuất trạm sạc xe điện (EV).

Nhà máy của Fulian hiện được đặt tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Các lĩnh vực hoạt động chính khác của công ty gồm sản xuất và sửa chữa linh kiện điện tử, bảng mạch PCBA, máy tính và phụ kiện, thiết bị quang học, cùng thiết bị viễn thông.

Thời gian gần đây, thị trường xe điện và hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Một số doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực này gồm Selex, VinFast và Dat Bike, đồng thời cũng là các nhà sản xuất xe điện. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp năng lượng như Petrolimex và các hãng sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong như Honda cũng đang bước vào "cuộc chơi" phát triển hạ tầng sạc.

Foxconn bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2007. Đến nay, tập đoàn đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD và tạo việc làm cho khoảng 130.000 lao động. Tháng 4 vừa qua, Foxconn đã khánh thành văn phòng tại Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam. Theo ông Chou I Wen, Tổng giám đốc Foxconn Việt Nam, tập đoàn không chỉ xem Việt Nam là một trung tâm sản xuất quan trọng mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo của Foxconn tại khu vực.