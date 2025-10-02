Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Flick thừa nhận sự thật mất lòng về Barca

  Thứ năm, 2/10/2025 07:57 (GMT+7)
HLV Hansi Flick thừa nhận Barcelona chưa đạt đến đẳng cấp của Paris Saint-Germain sau thất bại 1-2 tại sân nhà Olympic thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

Ở trận đấu rạng sáng 2/10, Ferran Torres giúp Barca vươn lên dẫn trước ở phút 19, nhưng Senny Mayulu và Gonçalo Ramos lần lượt ghi bàn, giúp PSG ngược dòng và giành trọn 3 điểm.

Đây là trận thua đầu tiên của Barcelona ở mọi đấu trường mùa này. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Flick thẳng thắn: “Hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng, Barcelona không ngang tầm với PSG. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt đến đẳng cấp đó của PSG”.

Flick cũng nhấn mạnh PSG thể hiện lối chơi vượt trội, với sự phối hợp ăn ý, tận dụng không gian và khả năng tranh chấp. Ông cho rằng Barcelona cần học hỏi cách các cầu thủ PSG luôn muốn kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống: “Chúng tôi phải cải thiện. Toàn đội cần phối hợp trong phòng ngự, tấn công và kiểm soát bóng”.

Dù thiếu vắng các ngôi sao như Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos vì chấn thương, PSG vẫn chơi ấn tượng.

Flick khen ngợi đối thủ: “Triết lý bóng đá của họ tuyệt vời, với các cầu thủ trẻ chất lượng, tốc độ và kỹ thuật. Sau 30-35 phút, PSG kiểm soát nhiều hơn. Chúng tôi thiếu cấu trúc đội hình ổn định khi ở trạng thái tốt nhất, điều cần thiết khi đối đầu với một đội như PSG".

"Khi tỷ số là 1-1, chúng tôi cần chơi thông minh hơn, có cấu trúc phòng ngự tốt hơn. Điều này không được phép xảy ra. Chúng tôi phải học hỏi từ sai lầm”, HLV người Đức kết luận.

