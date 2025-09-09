Fletcher giúp U18 MU thăng hoa

Cựu danh thủ Darren Fletcher gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt đội U18 MU chơi ấn tượng ở mùa giải mới.

Fletcher tỏa sáng ở vai trò HLV.

Đội U18 MU do Fletcher cầm quân ghi được 14 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào trong 4 trận đấu gần đây, với những chiến thắng đậm trước các đội U18 Everton (1-0), Middlesbrough (5-0), Brighton (4-0) và Derby County (4-0).

Fletcher cũng chỉ vừa được ban lãnh đạo MU chỉ định làm HLV đội U18 ở mùa hè vừa qua. Trước đó, cựu danh thủ này làm trợ lý cho Ruben Amorim ở đội một.

Fletcher gia nhập MU vào năm 11 tuổi và là sản phẩm của lò Carrington. Ông ra mắt đội một vào năm 2003 dưới thời Sir Alex Ferguson. Tại Old Trafford, Fletcher thi đấu tổng cộng 342 trận và ghi 24 bàn, gặt hái nhiều danh hiệu cao quý.

Sau khi giải nghệ vào năm 2019, Fletcher trở lại MU và đảm nhận nhiều vai trò, từ HLV đội U16 cho đến chức Giám đốc Kỹ thuật của CLB. Giờ đây, ở tuổi 41, Fletcher quyết định dẫn dắt đội U18, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Giám đốc Thể thao Jason Wilcox của MU đặt niềm tin vào khả năng của Fletcher: "Cậu ấy hiểu rõ những gì cầu thủ trẻ cần và đã giúp định hình con đường sự nghiệp cho rất nhiều nhân tố mới".

Năm 2024, đội U18 MU dưới sự dẫn dắt của Adam Lawrence đã có thành tích ấn tượng với cú ăn ba danh hiệu, đồng thời vào đến bán kết FA Youth Cup.

