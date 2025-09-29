Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA mạnh tay với FAM, tuyển Malaysia vẫn 'sống sót'

Án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ gốc gây chấn động, song điều quan trọng là đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn được phép thi đấu quốc tế.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định án kỷ luật chỉ nhắm vào cá nhân cầu thủ và FAM, không ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Malaysia. “Đội tuyển không bị đình chỉ thi đấu, chỉ các cầu thủ liên quan. FAM cũng chỉ bị phạt tiền, không bị cấm hoạt động. Tuyển Malaysia vẫn có thể ra sân bình thường”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) khi nộp hồ sơ giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho một số cầu thủ trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel từng ra sân trong trận gặp Việt Nam ngày 10/6. Sau khi có khiếu nại chính thức, FIFA mở điều tra và kết luận FAM phải nộp phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (10.560 RM) và cấm tham gia bóng đá 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.

Dù án phạt khiến lực lượng tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Windsor khẳng định vị thế quốc tế của đội tuyển vẫn nguyên vẹn. “Tuyển Malaysia vẫn sống”, ông nói, đồng thời cho biết mọi động thái tiếp theo phụ thuộc vào cách FAM xử lý sau quyết định này.

