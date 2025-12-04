FIFA làm dậy sóng bóng đá châu Phi

HLV trưởng Angola, Patrice Beaumelle, không kìm nén được cơn giận dữ trước quyết định ưu ái của FIFA dành cho các CLB châu Âu.

HLV trưởng Angola, Patrice Beaumelle, giận dữ trước quyết định ưu ái của FIFA dành cho các CLB châu Âu.

Việc FIFA nới lỏng quy định triệu tập cầu thủ ở AFCON cho phép các CLB châu Âu được giữ người đến 15/12 khiến nhiều đội tuyển châu Phi bức xúc

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport, HLV Beaumelle thẳng thắn: "FIFA chỉ cần châu Phi trong các kỳ bầu cử, nhưng lại không coi trọng giải đấu của châu lục như AFCON. Họ không dành cho nó sự công nhận xứng đáng".

Lời chỉ trích của HLV Beaumelle phản ánh sự thất vọng cá nhân và khiến dư luận châu Phi chĩa mùi dùi về quyết định gây tranh cãi của FIFA.

Trong bối cảnh AFCON 2025 sắp khởi tranh từ ngày 21/12, FIFA đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cho phép các câu lạc bộ châu Âu giữ chân các cầu thủ châu Phi đến ngày 15/12, thay vì nhả người từ ngày 7 hoặc 8/12 như kế hoạch ban đầu.

Động thái này được đánh giá là ưu ái cho các CLB ở châu Âu (đặc biệt là Premier League), nhưng lại vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều Liên đoàn Bóng đá châu Phi, coi đây là sự thiếu tôn trọng đối với giải đấu khu vực.

Quy định cũ của FIFA yêu cầu các CLB phải thả người hai tuần trước giải đấu, nhằm giúp các đội tuyển quốc gia có đủ thời gian chuẩn bị, bao gồm các trận giao hữu quan trọng. Tuy nhiên, quyết định mới này trực tiếp vi phạm nguyên tắc FIFA áp dụng cho các giải quốc tế lớn, khiến các HLV tuyển châu Phi như Beaumelle phải "viết lại toàn bộ kế hoạch chuẩn bị".

Với Angola nằm ở bảng B "tử thần" cùng Ai Cập (đương kim vô địch 7 lần), Nam Phi và Mozambique, ông thầy 47 tuổi bày tỏ sự bức xúc sâu sắc: "Tôi lên lịch hai trận giao hữu vào ngày 13 và 16/12. Nếu biết sớm hai ba tháng, chúng tôi sắp xếp khác. Giờ thì chỉ còn một tuần trước trại huấn luyện, và các CLB có thể giữ cầu thủ đến ngày 14/12. Đây không chỉ là thiếu tôn trọng mà còn làm gián đoạn mọi thứ nghiêm trọng".

Bryan Mbeumo vẫn có thể góp mặt khi “Quỷ đỏ” tiếp Bournemouth ngày 15/12 sau phán quyết của FIFA.

Các LĐBĐ châu Phi gồm Senegal, Ai Cập và Cameroon, cũng bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng quyết định của FIFA thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với AFCON, giải đấu lớn nhất châu lục, và nhiều đội tham dự cũng lên lịch các trận giao hữu từ đầu tháng 12.

Họ cho rằng FIFA đang "thiên vị" lợi ích kinh tế của các giải châu Âu, nơi chi trả lương cao và đầu tư phát triển cầu thủ, trong khi AFCON, giải đấu thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem toàn cầu năm 2023, chỉ nhận được sự coi thường.