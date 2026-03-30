Festival Thái Lan hút khách ở Hoàng thành Thăng Long

Festival Thái Lan tại Hà Nội 2026 diễn ra từ 27 đến 29/3 tại Hoàng thành Thăng Long, là hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam, thu hút đông đảo khách tham quan.

Du khách Việt check-in tại Festival Thái Lan ở Hoàng thành Thăng Long ngày 29/3. Ảnh: Quỳnh Trang.

Từ ngày 27 đến 29/3, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hẹn văn hóa nổi bật của Hà Nội khi Festival Thái Lan tại Hà Nội 2026 diễn ra trong không gian di sản giữa lòng Thủ đô. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam, mang đến cho công chúng cơ hội khám phá nhiều sắc thái đặc trưng của đời sống văn hóa Thái Lan qua ẩm thực, nghệ thuật, thời trang truyền thống, điện ảnh, võ thuật và không khí lễ hội Songkran.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay khi hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng quan hệ ngoại giao. Việc festival tiếp tục được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long trong năm thứ hai liên tiếp cũng cho thấy vai trò của Hà Nội như một không gian giao lưu văn hóa, nơi các giá trị truyền thống và kết nối quốc tế cùng được tôn vinh.

Triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ Thái Lan - Việt Nam, nhất là ở phương diện giao lưu nhân dân, thông qua những trải nghiệm gần gũi và giàu tính tương tác.

Sự kiện năm nay cũng gợi nhắc nền tảng bền chặt của tình hữu nghị giữa hai nước, trong đó có dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Thái Lan. Những địa điểm lưu niệm gắn với Người tại Nakhon Phanom, Udon Thani và Pichit được nhắc tới như những biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước. Từ nền tảng ấy, quan hệ Thái Lan - Việt Nam tiếp tục phát triển và đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của festival là không gian tôn vinh bản sắc văn hóa Thái Lan qua trang phục truyền thống và nghệ thuật thủ công. Khách tham quan có dịp thưởng thức các màn trình diễn thời trang trang phục truyền thống của Thái Lan và Việt Nam, đồng thời ghé khu “Sala Thai” để xem triển lãm về quốc phục Thái Lan và theo dõi nghệ thuật vẽ tay trên vải truyền thống.

Các màn biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức.

Ban tổ chức cũng giới thiệu đề cử “Chud Thai: Tri thức, nghệ thuật chế tác và những thực hành về trang phục truyền thống Thái Lan” vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO trong năm nay.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trưng bày, khu ẩm thực là nơi thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt ba ngày diễn ra festival. Nhiều người dành thời gian dừng chân lâu hơn để thưởng thức các món quen thuộc của Thái Lan như xôi xoài, trà sữa Thái cùng nhiều hương vị đường phố đặc trưng. Sự kết hợp giữa món ăn, âm nhạc và không khí lễ hội giúp trải nghiệm tại festival trở nên sinh động hơn, đưa văn hóa Thái Lan đến gần công chúng Hà Nội theo cách trực quan và dễ cảm nhận.

Khu vực ẩm thực - văn hóa tại sự kiện.

Đoàn Thị Sang, 29 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, cho biết cô tình cờ có mặt tại Hoàng thành Thăng Long đúng dịp festival diễn ra. Theo chị, chuyến đi cuối tuần vì thế trở nên đặc biệt hơn khi được hòa vào không gian văn hóa - ẩm thực mang đậm màu sắc Thái Lan. "Những gian hàng, hoạt động biểu diễn và bầu không khí sôi động tại sự kiện khiến tôi cảm thấy như đang bước vào một lát cắt khác của đời sống văn hóa Thái Lan ngay giữa Hà Nội", chị nói.

Trong khi đó, Nguyễn Linh Phương, 20 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, cho biết cô đã dành gần trọn ngày 29/3 tại festival vì bị cuốn hút bởi các màn trình diễn Muay Thái và khu ẩm thực. Theo Phương, chương trình đem lại cơ hội để người trẻ hiểu thêm về văn hóa Thái Lan qua nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, từ võ thuật, nghệ thuật biểu diễn đến các món ăn quen thuộc như xôi xoài, trà sữa Thái. Cô bày tỏ mong muốn Hà Nội sẽ có thêm nhiều festival giao lưu văn hóa - ẩm thực tương tự để công chúng có cơ hội khám phá các nền văn hóa khác một cách gần gũi hơn.

Không dừng lại ở ý nghĩa của một hoạt động kỷ niệm, Festival Thái Lan tại Hà Nội 2026 còn cho thấy sức hút của mô hình giao lưu văn hóa gắn với trải nghiệm thực tế. Trong không gian Hoàng thành Thăng Long, công chúng không chỉ quan sát mà còn có thể trực tiếp thưởng thức, cảm nhận và tương tác với các giá trị văn hóa được giới thiệu.