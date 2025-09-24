Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Felix đã đúng khi nghe lời Ronaldo

  • Thứ tư, 24/9/2025 05:44 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Rạng sáng 24/9, trong ngày Cristiano Ronaldo không ra sân, Joao Felix tiếp tục tỏa sáng với pha lập công và đường kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Jeddah ở vòng 1/16 cúp Nhà vua.

Phút 71, cựu sao Atletico Madrid chạy chỗ thông minh, đón đường căng ngang bên cánh phải của Kingsley Coman rồi dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện thủ đô. Trước khi trận đấu khép lại, Felix còn kiến tạo cho Simakan ghi bàn ấn định thắng lợi đậm đà cho Al Nassr, ngay trên sân đối thủ.

Felix toa sang anh 1

Felix tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng.

Chỉ trong 2 trận gần nhất, Felix đã góp công vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo). Tổng cộng, cầu thủ sinh năm 1999 đã có 7 bàn, 2 kiến tạo kể từ khi trở thành đồng đội của Ronaldo. Hiện tại, Felix còn dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League với 5 pha lập công, xếp trên chính đàn anh ở tuyển quốc gia.

Trước đó, nhiều chuyên gia chỉ trích Felix khi nghe lời Ronaldo sang Saudi Arabia khi mới 26 tuổi. Đáp trả lại những ý kiến này, Ronaldo thẳng thắn cho rằng: “Những kẻ ngốc chẳng hiểu gì về bóng đá, vậy mà họ vẫn đưa ra ý kiến của mình”.

Không chỉ có Felix, một tân binh khác của Al Nassr cũng đang chơi ấn tượng, đó là Coman. Cựu cầu thủ Bayern đã ghi 3 bàn và có đến 4 pha kiến tạo chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở cấp CLB. Khi trả lời phỏng vấn về quyết định gia nhập CLB thủ đô Riyadh, Coman nói: "Chính Ronaldo đã gọi tôi đến đây".

19:00 22/9/2025

Duy Anh

Felix tỏa sáng Cristiano Ronaldo Felix Ronaldo Al Nassr

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

