Felix đã đúng khi nghe lời Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Rạng sáng 24/9, trong ngày Cristiano Ronaldo không ra sân, Joao Felix tiếp tục tỏa sáng với pha lập công và đường kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Jeddah ở vòng 1/16 cúp Nhà vua.

Phút 71, cựu sao Atletico Madrid chạy chỗ thông minh, đón đường căng ngang bên cánh phải của Kingsley Coman rồi dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện thủ đô. Trước khi trận đấu khép lại, Felix còn kiến tạo cho Simakan ghi bàn ấn định thắng lợi đậm đà cho Al Nassr, ngay trên sân đối thủ.

Felix tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng.

Chỉ trong 2 trận gần nhất, Felix đã góp công vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo). Tổng cộng, cầu thủ sinh năm 1999 đã có 7 bàn, 2 kiến tạo kể từ khi trở thành đồng đội của Ronaldo. Hiện tại, Felix còn dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League với 5 pha lập công, xếp trên chính đàn anh ở tuyển quốc gia.

Trước đó, nhiều chuyên gia chỉ trích Felix khi nghe lời Ronaldo sang Saudi Arabia khi mới 26 tuổi. Đáp trả lại những ý kiến này, Ronaldo thẳng thắn cho rằng: “Những kẻ ngốc chẳng hiểu gì về bóng đá, vậy mà họ vẫn đưa ra ý kiến của mình”.

Không chỉ có Felix, một tân binh khác của Al Nassr cũng đang chơi ấn tượng, đó là Coman. Cựu cầu thủ Bayern đã ghi 3 bàn và có đến 4 pha kiến tạo chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở cấp CLB. Khi trả lời phỏng vấn về quyết định gia nhập CLB thủ đô Riyadh, Coman nói: "Chính Ronaldo đã gọi tôi đến đây".