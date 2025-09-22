Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phát biểu của Ronaldo về Quả bóng vàng gây sốt trở lại

  • Thứ hai, 22/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 19:00 22/9/2025

Siêu sao Cristiano Ronaldo cho rằng danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới nên thuộc về cầu thủ giành được chức vô địch Champions League.

Phát biểu của Ronaldo về Quả bóng vàng gây sốt trở lại. Ảnh: Reuters.

“Theo quan điểm của tôi, người đoạt Quả bóng vàng phải thuộc về một tập thể giành danh hiệu. Đặc biệt, đó nên là cầu thủ vô địch Champions League", Ronaldo nói hồi tháng 9/2024.

Thời điểm đó, Ronaldo được cho là người ủng hộ Vinicius Junior (Real Madrid) thắng giải QBV 2024. Ngôi sao người Brazil góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa 2023/24. Tuy nhiên, người thắng giải lại là Rodri của Man City, tạo nên cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Năm nay, cuộc đua tranh QBV 2025 cũng đang là màn so tài giữa một cầu thủ vô địch Champions League (Ousmane Dembele) và một ngôi sao khác (Lamine Yamal). Nhiều CĐV lập tức “đào” lại phát biểu của Ronaldo và tin tưởng vào khả năng chiến thắng của Dembele năm nay.

Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, khẳng định Dembele mới là cái tên duy nhất xứng đáng với danh hiệu này. “Cậu ấy giành mọi danh hiệu. Nếu tên cậu ấy là Messi hay Ronaldo, chẳng ai còn phải tranh luận", ông Campos nhấn mạnh.

Với Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Messi có năm thứ hai liên tiếp không góp mặt trong danh sách đề cử QBV. Trong cuộc phỏng vấn gần đây về ý nghĩa của giải thưởng, CR7 thẳng thắn: “QBV với tôi chỉ là hư cấu".

Cách đây 2 năm, Ronaldo cũng từng thẳng thừng tuyên bố “giải QBV đã mất đi giá trị vốn có".

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ronaldo Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Ronaldo quả bóng vàng

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu.

    Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất.

    • Nhà tổ chức: France Football
    • Lần đầu tiên: 1956

Đọc tiếp

Hoi ket cua Busquets hinh anh

Hồi kết của Busquets

14:21 22/9/2025 14:21 22/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Sergio Busquets, một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc lịch sử bóng đá, sẵn sàng khép lại sự nghiệp sau mùa giải 2025 cùng Inter Miami.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý