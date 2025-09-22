Siêu sao Cristiano Ronaldo cho rằng danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới nên thuộc về cầu thủ giành được chức vô địch Champions League.

Phát biểu của Ronaldo về Quả bóng vàng gây sốt trở lại. Ảnh: Reuters.

“Theo quan điểm của tôi, người đoạt Quả bóng vàng phải thuộc về một tập thể giành danh hiệu. Đặc biệt, đó nên là cầu thủ vô địch Champions League", Ronaldo nói hồi tháng 9/2024.

Thời điểm đó, Ronaldo được cho là người ủng hộ Vinicius Junior (Real Madrid) thắng giải QBV 2024. Ngôi sao người Brazil góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa 2023/24. Tuy nhiên, người thắng giải lại là Rodri của Man City, tạo nên cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Năm nay, cuộc đua tranh QBV 2025 cũng đang là màn so tài giữa một cầu thủ vô địch Champions League (Ousmane Dembele) và một ngôi sao khác (Lamine Yamal). Nhiều CĐV lập tức “đào” lại phát biểu của Ronaldo và tin tưởng vào khả năng chiến thắng của Dembele năm nay.

Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, khẳng định Dembele mới là cái tên duy nhất xứng đáng với danh hiệu này. “Cậu ấy giành mọi danh hiệu. Nếu tên cậu ấy là Messi hay Ronaldo, chẳng ai còn phải tranh luận", ông Campos nhấn mạnh.

Với Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Messi có năm thứ hai liên tiếp không góp mặt trong danh sách đề cử QBV. Trong cuộc phỏng vấn gần đây về ý nghĩa của giải thưởng, CR7 thẳng thắn: “QBV với tôi chỉ là hư cấu".

Cách đây 2 năm, Ronaldo cũng từng thẳng thừng tuyên bố “giải QBV đã mất đi giá trị vốn có".

