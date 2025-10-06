Fanfic Harry Potter được Hollywood mua với giá hơn 3 triệu USD

Tác phẩm "Alchemised" của SenLinYu đã được Legendary mua bản quyền phim với giá bảy chữ số, trở thành một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử với tiểu thuyết đầu tay.

Chủ đề về Draco Malfoy và Hermione Granger, còn được gọi là Dramione, được nhiều tác giả fanfic và độc giả quan tâm. Ảnh: Hollywood.com.

Legendary Entertainment, hãng phim nổi tiếng ở Hollywood, vừa chi hơn 3 triệu USD để sở hữu quyền chuyển thể điện ảnh Alchemised (Tạm dịch: Giả kim thuật). Tác phẩm là tiểu thuyết dark romantasy đầu tay của SenLinYu, một cây bút fanfic nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ Harry Potter.

Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter, đây là thương vụ mua bản quyền phim được chốt nhanh chóng sau khi Legendary đưa ra mức giá cao nhằm ngăn chặn cạnh tranh. Dù chưa điều chỉnh theo lạm phát, đây vẫn được coi là một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử dành cho một tác phẩm văn học mới.

Hãng phim hiện chưa bình luận về điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Legendary đang đẩy mạnh sản xuất nội dung sau thỏa thuận hợp tác ba năm với Paramount và thành công gần đây với The Minecraft Movie.

Chia sẻ với THR, tác giả SenLinYu nói: “Tôi rất vinh dự trước sự nhiệt huyết của Legendary dành cho dự án này và háo hức được thấy thế giới Paladia bước lên màn ảnh”.

Alchemised từng được biết đến trong giới fanfic với tên gọi Manacled, một fanfic lấy cảm hứng từ mối tình giữa Draco Malfoy và Hermione Granger (Dramione) trong tiểu thuyết Harry Potter. Bản gốc thu hút hơn 10 triệu lượt đọc trên nền tảng AO3 và nhận hơn 100.000 đánh giá 5 sao trên Goodreads.

Tác phẩm đã được thay đổi để trở thành một tiểu thuyết hoàn toàn độc lập, thuộc thể loại dark romantasy. Lấy bối cảnh trong một thế giới nơi các pháp sư kiểm soát gia tộc, câu chuyện xoay quanh Helena Marino, một nữ giả kim kiêm thầy thuốc mang trong mình ký ức bị phong ấn. Cô bị đưa đến dinh thự đổ nát của một pháp sư có nhiệm vụ thâm nhập ký ức của cô.

Theo phần mô tả chính thức, “cuộc chiến của Helena để bảo vệ lịch sử bị lãng quên và giữ lấy phần nhân tính cuối cùng chỉ vừa bắt đầu. Bởi nơi giam cầm và kẻ giam cầm cô cũng có những bí mật riêng và Helena phải vạch trần tất cả dù cái giá có là gì đi nữa”.

SenLinYu hiện được đại diện bởi WME và luật sư Matthew Sugarman (Weintraub Tobin). Alchemised được Del Rey (thuộc Penguin Random House) phát hành vào ngày 23/9 với bản in đầu tiên lên đến 750.000 bản và kế hoạch dịch sang 21 ngôn ngữ.

Giới chuyên môn đang so sánh hiện tượng Alchemised với thành công của 50 sắc thái, fanfic từ Chạng vạng từng gây bão thị trường sách và phòng vé toàn cầu.