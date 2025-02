Khi Hermione và Draco Malfoy thành đôi

Sau khi làm mưa làm gió trên Internet, fanfic “Manacled” tập trung vào cặp Hermione Granger và Draco Malfoy, góp phần đưa tên tuổi người viết lên một nấc thang mới.

Theo trang TODAY.com, có điều gì đó trong Manacled của SenLinYu khiến độc giả trên toàn cầu thực sự bị mê hoặc. Tác phẩm fanfic dài gần 900 trang này mang đến một cái kết khác cho loạt truyện Harry Potter và đi theo một chủ đề đen tối hơn nhiều.

Tính tới một năm trước, tác phẩm này có gần 16 triệu lượt tải xuống, 84.000 lượt thích trên Archive of Our Own, hay còn gọi là AO3, nơi Manacled ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018.

Sự nổi tiếng của fanfic Manacled đã giúp nâng sự nghiệp của nhà văn lên một tầm cao mới. Ảnh: TODAY.

Tác phẩm cũng được dịch ra 19 ngôn ngữ, 71.000 lượt đánh giá trên Goodreads và 470 triệu lượt xem trên TikTok. Cộng đồng BookTokers cũng có nhiều video chia sẻ cảm xúc hỗn loạn của họ: Từ bắt đầu đọc một cách phấn khích và vui vẻ, đến khi kết thúc bằng đôi mắt đỏ hoe và những tiếng nấc nghẹn ngào.

Và sự lan tỏa này đã giúp SenLinYu, 33 tuổi, đạt được một thỏa thuận xuất bản sách. Câu chuyện lãng mạn từ kẻ thù thành người yêu xoay quanh Hermione Granger và Draco Malfoy trong Manacled được điều chỉnh để đưa vào cuốn tiểu thuyết mới Alchemised, được Penguin Random House ra mắt ở Mỹ và ở Vương quốc Anh trong năm nay.

Trở ngại trên con đường từ fanfic sang tiểu thuyết

Có một số trở ngại trong hành trình xuất bản của Sen, một trong số đó là vấn đề pháp lý. Trong nhiều năm qua, những người hâm mộ Manacled đã tìm cách lưu giữ nó bằng cách in thành các ấn bản giấy.

Trong khi khó có thể cấm việc lưu giữ cho mục đích cá nhân, thì việc giao dịch chúng lại không phù hợp. Do đó, khi công bố hợp đồng xuất bản sách của mình, Sen cho biết "có một vấn đề ngày càng gia tăng về tình trạng rao bán Manacled bất hợp pháp, khiến cả tôi và cộng đồng fanfic đều có thể gặp nguy hiểm về mặt pháp lý".

Một thách thức khác là xây dựng lại chính câu chuyện. Sen phải đối mặt với việc vẫn bảo đảm được tinh thần của Manacled nhưng phải điều chỉnh, đưa thêm yếu tố mới để làm mới lại tác phẩm. Sen chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mình có một câu chuyện có thể kể, nhưng tôi cần tưởng tượng lại tất cả khía cạnh khác nhau của câu chuyện, đồng thời, cũng phải giữ lại một số khía cạnh thực sự đặc biệt đối với tôi và với độc giả, điều khiến tác phẩm ban đầu được yêu thích".

Mặc dù đã có hơn 50 truyện trên AO3, Alchemised là tác phẩm đánh dấu sự ra mắt chính thức của Sen với tư cách là một tiểu thuyết gia.

Đi sâu vào thế giới truyện fanfic

Trước khi Sen viết truyện fanfic, bà đã đọc nhiều tác phẩm thuộc thể loại này. Truyện fanfic có nhiều dạng, mặc dù hầu hết đều liên quan đến chuyện tình cảm. Một số truyện theo chân đôi chính thống (cặp nhân vật có mối quan hệ lãng mạn trong tác phẩm gốc), trong khi những truyện khác có thể tập trung vào nhiều cặp mới.

Khi còn là thiếu niên, Sen đã bị truyện Harry Potter hấp dẫn và rất thích những tác phẩm fanfic mong muốn hai nhân vật Harry và Hermione đến với nhau. Tuy nhiên, Sen đã cởi mở hơn sau khi đọc một truyện có sự góp mặt của Draco, người thay đổi lập trường chính-tà và dấn thân vào một mối tình tay ba. Từ đó, đề tài về Dramione (cặp đôi Hermione Granger và Draco Malfoy) trở thành một trong những fanfic yêu thích của Sen.

Theo Sen, rất khó để đưa fanfic vào một "khuôn khổ" hay định nghĩa nào đó. Fanfic có thể là câu chuyện của một em nhỏ với những nhân vật mà chúng đã quen thuộc hoặc cũng có thể là sáng tác của một nhà văn, tập trung khai thác những khía cạnh họ cảm thấy câu chuyện gốc đã bỏ qua.

Đối với Sen, chuyển từ đọc sang viết fanfic cũng là một "thử thách cá nhân". Bà tự đặt cho mình một mục tiêu: Viết toàn bộ một câu chuyện trong một tháng. Sau sáu tuần, bà đã hoàn thành một câu chuyện Dramione dài 97.000 từ có tiêu đề Love and Other Misfortunes (Tình yêu và những bất hạnh khác).

Mong muốn được viết tiếp tục thúc đẩy Sen sáng tạo. Lấy cảm hứng từ The Handmaid's’ Tale (Chuyện người tuỳ nữ), Sen đã viết Manacled, câu chuyện về điệp viên Hermione phải làm việc cùng Draco, một nhân vật quyền lực trong quân đội của Voldemort, với mục tiêu khai thác những bí ẩn phía sau. Bài đăng đầu tiên của Manacled được đăng trên AO3 vào ngày 27/4 /2018. Phần còn lại của câu chuyện được xuất bản dưới dạng các chương nối tiếp và nhận được sự quan tâm lớn của độc giả.

Lúc ban đầu, Sen không hề nghĩ viết Manacled và sau này biến nó thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng khi có ý tưởng về điều đó, Sen biết mình phải điều chỉnh tác phẩm. Sen bắt đầu viết lại câu chuyện vào tháng 12/2022 và ngay sau đó đã được các đại diện văn học liên hệ.

Người hâm mộ Manacled có thể vui mừng khi biết rằng những cảnh Sen cho là quan trọng đối với cốt truyện sẽ vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, câu chuyện chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, Sen nói thêm.

"Ưu tiên là cố gắng kể một câu chuyện cảm động tương tự (như Manacled), nhưng dành cho những người chưa từng đọc câu chuyện gốc", Sen chia sẻ.