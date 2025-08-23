10 triệu lượt xem fanfic tình yêu của Draco Malfoy và Hermione Granger

Một fanfic viết cho vui đã thành hiện tượng toàn cầu, làm thay đổi cả thị trường tiểu thuyết Mỹ. Tất cả bắt đầu từ một cặp đôi không có thật là Hermione Granger và Draco Malfoy.

Simona Stallone, 28 tuổi, sống ở Toronto, là "fan" bộ tiểu thuyết kinh điển của nhà văn J. K. Rowling. Song đó là chuyện xảy ra trước khi cô đọc Manacled (Tạm dịch: Xiềng xích) - một tiểu thuyết ăn theo Harry Potter.

Manacled là một fanfic dài 370.000 từ kể về chuyện tình u ám giữa Hermione và Draco trong vũ trụ Harry Potter giả tưởng, nơi Harry Potter đã mất mạng và chúa tể Voldermort là người chiến thắng. “Tôi bị quyển tiểu thuyết này nuốt trọn. Đời tôi chỉ có hai phần là trước và sau khi đọc Manacled”, Stallone nói.

Từ một cộng đồng "fan" âm thầm, các fanfic chủ đề “Dramione”, nơi tác giả kết đôi Hermione và Draco, đã tạo ra một dòng tiểu thuyết mới mang tên romantasy (Kết hợp giữa romance - lãng mạn và fantansy - kỳ ảo). Hàng triệu lượt đọc, bản in lậu, bản xuất bản chính thống và sự kiện tụ họp "fan" cho thấy fanfic không còn là “trò chơi riêng” của giới mọt sách. Nó đang tái định nghĩa ngành xuất bản, theo New York Times.

Simona Stallone tự xem mình là đại sứ không chính thức cho Manacled, fanfic khiến cô quyết định xăm hình chòm sao lên vai trái và hình chim ruồi lên mắt cá chân. Ảnh: NVCC.

Hiện tượng toàn cầu

Dramione là cụm từ kết hợp giữa “Draco” và “Hermione”, từng chỉ là một nhánh nhỏ trong thế giới fanfic Harry Potter. Hiện tượng fanfic Dramione đang trở thành trào lưu lớn trong cộng đồng đọc truyện trực tuyến, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Những người từng yêu thích thế giới phép thuật của J.K. Rowling giờ đây đắm chìm vào các phiên bản trưởng thành, tình yêu được đặt trong bối cảnh chiến tranh, tra tấn và cả tình dục.

“Tôi bắt từng người trong đời mình đọc Manacled, tôi biến nỗi ám ảnh của mình thành vấn đề của mọi người”, Stallone kể. Cô thậm chí xăm lên người hình ảnh chòm sao và một con chim ruồi, lấy cảm hứng từ sách, để thể hiện đam mê với tác phẩm.

Không chỉ Stallone, cộng đồng fan Dramione toàn cầu cũng bùng nổ. Trên trang fanfiction lớn nhất thế giới Archive of Our Own (AO3), có đến hơn 35.000 truyện viết về chủ đề Dramione, nhiều tác phẩm đạt hàng triệu lượt đọc. Manacled nổi tiếng nhất trong số này khi ghi nhận hơn 10 triệu lượt xem và 100.000 lượt đánh giá 5 sao trên Goodreads, trở thành biểu tượng của thể loại romantasy.

Cộng đồng "fan" còn chia sẻ bản audio, làm bản dịch tiếng nước ngoài, thiết kế bìa in lậu và thậm chí tổ chức các câu lạc bộ đọc sách chỉ để bàn luận về câu chuyện. “Tôi đã đọc lại ít nhất 6 lần và vẫn không thể dứt ra được. Không một cuốn tiểu thuyết nào trước đây làm tôi thấy vừa đau đớn vừa thỏa mãn như vậy”, một độc giả viết trên Goodreads.

Cộng đồng "fan" không ngừng viết tiếp, remix, vẽ tranh minh họa và in bản đóng bìa. “Với tôi, nó là phần tiếp nối của tuổi thơ nhưng dữ dội và trưởng thành hơn”, người hâm mộ tên Jessica Sorrentino chia sẻ khi tham gia sự kiện gặp tác giả SenLinYu ở TP New York.

“Fanfiction cơ bản chính là cái nôi của thể loại romantasy. Trong suốt một thời gian dài, bạn chỉ có thể tìm thấy kiểu truyện đó trong fanfic”, giáo sư Anne Jamison (Đại học Utah, Mỹ) nhận định.





SenLinYu, tác giả fanfic Manacled, đã viết lại toàn bộ tác phẩm và đổi tên sách thành Alchemised. Ảnh: New York Times, Del Rey.

Tác giả fanfic bước ra ánh sáng

Dưới sức hút khổng lồ từ cộng đồng, các tác giả fanfic Dramione bắt đầu trở thành tiểu thuyết gia thực thụ. Họ đổi tên nhân vật, viết lại phần bối cảnh, loại bỏ chi tiết bản quyền và ký hợp đồng xuất bản chính thống rồi từ đó, mở ra một làn sóng mới trong ngành xuất bản Mỹ.

SenLinYu, tác giả của Manacled, là một ví dụ điển hình. Bắt đầu viết trên điện thoại khi đã là mẹ hai con, Sen không ngờ truyện mình lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khi "fan" bắt đầu in lậu hàng nghìn bản, cô quyết định xóa fanfic và viết lại thành tiểu thuyết Alchemised (Tạm dịch: Giả kim hóa).

Tác phẩm được nhà xuất bản Del Rey mua bản quyền và in 750.000 bản ngay đợt đầu. “Manacled đã phá vỡ mọi chướng ngại trên đường, tôi không nghĩ nó sẽ đi xa đến vậy”, Sen nói trong buổi giao lưu với người hâm hộ.

Ngoài Sen, Julie Soto, tác giả The Auction (Tạm dịch: Cuộc đấu giá), một truyện về chủ đề Dramione, cũng đã chuyển fanfic của mình thành Rose in Chains (Tạm dịch: Đóa hồng trong xiềng xích). Truyện ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng của New York Times khi vừa ra mắt. Một loạt tên tuổi khác như Brigitte Knightley, Ali Hazelwood hay Christina Lauren cũng có điểm xuất phát từ fanfic Dramione.

Tác giả J.K. Rowling dường như cũng "bật đèn xanh" cho những tiểu thuyết này. Song, trên trang mạng xã hội cá nhân, bà cũng cảnh báo các tiểu thuyết đang viết quá nhiều về cảnh tình dục trong khi Harry Potter là truyện dành cho thiếu nhi.

Năm 2024, doanh số romantasy in ấn tăng 47%, một phần nhờ các chuyển thể từ fanfic. Hiện tượng này khiến nhiều nhà xuất bản phải thay đổi thái độ. “Chúng tôi từng xem fanfic là trò đùa nhưng giờ, đó là nơi tìm ra những tài năng tương lai và mang về lợi nhuận lớn”, một đại diện cho biết.

Việc bước ra ánh sáng cũng giúp các tác giả vượt qua nỗi sợ kiện tụng và định kiến. Không chỉ tự hào vì xuất thân fanfic, họ còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn người viết trẻ dám viết, dám xuất bản và biến đam mê cộng đồng thành sự nghiệp chuyên nghiệp, New York Times nhận xét.