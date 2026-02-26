Fan Real Madrid bị trục xuất vì chào kiểu phát xít

Một cổ động viên Real Madrid bị đuổi khỏi sân Bernabeu và đối mặt án kỷ luật sau khi bị ghi hình thực hiện động tác chào kiểu phát xít trước trận gặp Benfica rạng sáng 26/2.

Hành động chào kiểu phát xít khiến fan Real bị đuổi khỏi sân.

Sự việc xảy ra trước giờ bóng lăn trận play-off lượt về Champions League giữa Real Madrid và Benfica tại Santiago Bernabeu.

Trong phần trình chiếu trước trận, khi tấm biểu ngữ lớn "No To Racism" được giương cao trên khán đài, một CĐV bị máy quay truyền hình bắt gặp thực hiện cử chỉ giống kiểu chào phát xít.

Lực lượng an ninh nhanh chóng xác định danh tính và đưa người này rời khỏi sân có sức chứa hơn 83.000 chỗ ngồi. Ngay sau đó, Real Madrid ra thông báo yêu cầu Ủy ban kỷ luật của CLB khởi động thủ tục trục xuất tư cách thành viên đối với cá nhân liên quan.

Thông cáo của đội bóng nhấn mạnh họ "lên án mọi hành vi và biểu hiện kích động bạo lực, thù hận trong thể thao và xã hội". CLB khẳng định người vi phạm đã bị nhận diện ngay sau khi xuất hiện trên sóng truyền hình và bị trục xuất lập tức khỏi sân.

Theo The Athletic, hành vi chào phát xít không tự động cấu thành tội hình sự tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu đi kèm các yếu tố kích động thù hận, người thực hiện có thể bị xử lý theo pháp luật.

Trên sân cỏ, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 để khép lại cặp đấu với tỷ số chung cuộc là 3-1 và giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. Trước đó, trận lượt đi tại Bồ Đào Nha từng gây tranh cãi vì cáo buộc liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius.

Sau những diễn biến nhạy cảm ở hai lượt trận, ban tổ chức và CLB chủ nhà một lần nữa nhấn mạnh thông điệp chống phân biệt đối xử.

Vụ việc tại Bernabeu cho thấy cuộc chiến chống thù hận trên khán đài vẫn còn nhiều thách thức, ngay cả ở những sân khấu lớn nhất châu Âu.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.