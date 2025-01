Fan MU đổi thái độ với Zirkzee

Sau hiệp một thất thế và bị dẫn trước, HLV Ruben Amorim tung Zirkzee vào sân thay Rasmus Hojlund ở phút 53. Ngôi sao trị giá 36,5 triệu bảng lập tức tạo ra những mối đe dọa đáng kể cho hàng phòng ngự Southampton. Thành quả đến khi Amad Diallo lập cú hat-trick trong 10 phút cuối, mang về 3 điểm quý giá.

Diallo là người nhận được nhiều lời tán dương nhất sau trận đấu, nhưng các CĐV MU cũng không quên ghi nhận đóng góp quan trọng của Zirkzee. Động thái này diễn ra khi chỉ 17 ngày trước đó, anh bị thay ra và chịu tiếng la ó từ khán giả trong trận thua Newcastle 0-2.

Một người hâm mộ viết trên X: "Zirkzee xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen hôm nay. Khi vào sân, cậu ấy thực sự tạo khác biệt. Đúng là 'người thay đổi cục diện'".

Người khác chia sẻ: "Hãy dành sự tôn trọng cho Zirkzee. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, cậu ấy hoàn toàn thay đổi thế trận cho Manchester United".

Thậm chí, một CĐV còn khẳng định chỉ Zirkzee và Diallo là hai cầu thủ MU có thể ngẩng cao đầu rời sân: "Amad chắc chắn được ca ngợi, nhưng Zirkzee mới là người thay đổi trận đấu. Thành thật mà nói, màn trình diễn tổng thể của đội là tệ hại. Nhưng cả 2 là điểm sáng".

Một người hâm mộ tuyên bố: "Zirkzee nên được đá chính thay Hojlund từ giờ trở đi. Cậu ấy thực sự mang lại điều gì đó khác biệt, giúp MU chơi bóng mạch lạc hơn. Liên kết các tuyến tốt hơn và tham gia vào trận đấu nhiều hơn".

Kể từ khi gia nhập MU từ Bologna, Zirkzee chưa được sử dụng nhiều. Sự nghiệp của anh tại Old Trafford dường như rơi vào bế tắc sau màn trình diễn kém cỏi trước Newcastle, khiến CĐV quay lưng.

Tuy nhiên, mọi thứ dần chuyển biến tích cực. Zirkzee trở thành người hùng khi thực hiện thành công quả penalty quyết định giúp MU đánh bại Arsenal ở FA Cup. Và trước Soupthampton, anh tiếp tục để lại dấu ấn tích cực.

