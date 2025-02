Fan MU 'dậy sóng' vì câu nói của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha từng làm việc với những HLV huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane. Trong sự nghiệp lẫy lừng tại MU, Real Madrid và Juventus, Ronaldo gặt hái vô số danh hiệu. Hiện tại, dù bước sang tuổi 39, anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao tại Al Nassr ở Saudi Pro League.

Tuy nhiên, không phải giai đoạn nào trong sự nghiệp của CR7 cũng suôn sẻ. Lần trở lại Old Trafford năm 2021 nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi anh mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag. Căng thẳng leo thang đến mức "Quỷ đỏ" quyết định chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, biến anh thành cầu thủ tự do.

Dù không nhắc đích danh Ten Hag, Ronaldo có những phát biểu đầy ẩn ý dành cho nhà cầm quân người Hà Lan khi chia sẻ với kênh truyền hình La Sexta về tiêu chí đánh giá một HLV giỏi.

"Một HLV giỏi phải từng là cầu thủ trước đó. Nếu chưa từng bước vào phòng thay đồ với tư cách cầu thủ, việc làm HLV trở nên rất khó, thậm chí là bất khả thi", Ronaldo nói. "Nếu nhìn vào lịch sử, trong số 50 HLV giỏi nhất, có tới 48 người từng là cầu thủ. Tôi không có HLV yêu thích, vì tôi học hỏi từ tất cả. Nhưng tôi cũng gặp những HLV rất tệ. Họ không có chút hiểu biết nào về bóng đá".

Phát biểu này ngay lập tức khiến CĐV MU dậy sóng. Họ liên tưởng đến Ten Hag, người chưa từng có sự nghiệp cầu thủ nổi bật trước khi bước vào nghiệp huấn luyện. Hàng loạt bình luận chế giễu vị HLV này xuất hiện trên mạng xã hội.

"Chúng ta đều biết Ronaldo đang nói về ai rồi đấy", "Phát biểu của Ronaldo về một số HLV trong quá khứ chắc chắn sẽ gây bão", "Bị Ronaldo 'hủy diệt' ngay cả khi đã thất nghiệp, thật là cay đắng cho Ten Hag", "Tiếp tục công kích Ten Hag đi, CR7", "Hủy diệt gã ngốc đó, tôi thích điều này"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Hiện Ronaldo làm việc dưới sự dẫn dắt của Stefano Pioli tại Al Nassr và Roberto Martinez trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Có tin đồn cho rằng CR7 sẽ chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ.

