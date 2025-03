Fan meeting của Lee Min Ho ế vé

Theo Sinchew, Minhoverse, tour giao lưu người hâm mộ châu Á của Lee Min Ho được kỳ vọng "cháy vé". Song, buổi fan meeting diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) mở bán từ cuối tháng 2 rơi vào tình trạng ế ẩm.

Mới đây, Lee Min Ho có màn trình diễn thất vọng trong When the Stars Gossip, series có chi phí sản xuất lên tới 50 tỷ won.Tỷ suất người xem thấp qua từng tuần cho thấy tên tuổi Lee Min Ho đã nguội lạnh.

"Lee Min Ho không còn nổi tiếng nữa sao? Các buổi fan meeting của Kim Soo Hyun, Lee Junho, Byun Woo Seok và Ding Hae In đều đã bán hết. Tại sao Lee Min Ho còn nhiều vé thế?", "Có phải nhiều người đã ngừng làm fan không? Độ nổi tiếng của anh ấy không được như trước", một số khán giả bình luận.

Chưa kể, một số khán giả cho rằng nam diễn viên sinh năm 1987 đã xuống sắc. Họ cho rằng gương mặt và thân hình của Lee Min Ho không còn phong độ như nhiều năm trước.

Minhoverse đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho với hoạt động fan meeting sau 8 năm. Theo đó, sao phim Boys Over Flowers tổ chức fan meeting tại nhiều địa điểm gồm Bangkok (Thái Lan), Ma Cao, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines) và Tokyo (Nhật Bản). Chương trình bao gồm các hoạt động như giao lưu, biểu diễn với người hâm mộ.

Bước ra từ thành công của Boys Over Flowers, Lee Min Ho lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành “hoàng tử màn ảnh nhỏ”. Tài tử bỏ túi thêm nhiều tác phẩm đình đám khác, điển hình như Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Nàng ngốc và quân sư hay Huyền thoại biển xanh... Gần nhất, anh được khen ngợi với màn thể hiện lột xác trong Pachinko 2.

