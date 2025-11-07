Faker chọn vô địch thay vì lấy vợ

Đã no nê danh hiệu từ lâu, Faker vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp với công việc. Anh vẫn chọn chức vô địch thứ 6 thay vì việc kết hôn.

Faker bước vào trận chung kết thứ 8 ở CKTG. Ảnh: Lol Esports.

Không chỉ đứng đầu ở Liên Minh Huyền Thoại, bộ môn mình thi đấu, Faker (Lee Sang-hyeok) còn được mệnh danh là GOAT của toàn nền công nghiệp eSports. Sự thống trị của game thủ người Hàn Quốc là không thể tranh cãi. Người chơi này vĩ đại đến mức nếu chia đôi sự nghiệp 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, hai vị trí dẫn đầu trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại đều là Faker.

Bất chấp điều này, "vua eSports" vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và tập trung cho công việc. Gần như không thể bắt gặp sự sao nhãng nào từ người chơi này. Anh vẫn dành toàn bộ sự tập trung cho sự nghiệp thay vì vấn đề ngoài luồng.

Trong phần phỏng vấn nhanh trước trận chung kết CKTG 2025, Faker được hỏi sẽ chọn chức vô địch thứ 6 hay kết hôn với bạn gái. “Chức vô địch”, người giữ HCV Asiad 2022 trả lời dứt khoát.

Với 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, hàng chục chức vô địch, mức lương cao nhất ngành và những hợp đồng tài trợ, đại diện béo bở, Faker chưa từng để lộ sự thiếu chuyên nghiệp hay xao lãng. Người chơi này dành phần lớn thời gian của bản thân cho tập luyện và công việc khác của tổ chức. Khi được hỏi về sở thích ngoài giờ, Lee Sang-hyeok nói rằng bản thân hay đọc sách. Trò chơi anh quan tâm ngoài Liên Minh Huyền Thoại là cờ vua.

Những lần hiếm hoi người hâm mộ nhìn thấy sự mất bình tĩnh của Faker là khi anh thất bại. Năm 2017, T1 thất bại chóng vánh 0-3 trước Samsung Galaxy. Faker ôm mặt khóc nấc trước 40.000 khán giả ở Sân vận động Tổ chim, Bắc Kinh. Đến 2024, người chơi này bị bắt gặp mất bình tĩnh, tự làm hại bản thân sau thất bại trước đại kình địch Gen.G.

Chơi game chiến thuật đối kháng, vô địch nhiều lần, Faker cũng hiếm khi thể hiện sự khinh thường hay hạ bệ đối thủ. Anh từng được bắt gặp từ chối tạo dáng “dislike” khi chụp ảnh, một hành động được xem là bình thường trong ngành.

Faker cũng chưa từng vướng vào tin đồn hẹn hò, dù tại quê nhà, mức độ nổi tiếng của game thủ này không thua gì thần tượng K Pop.

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020. T1 đang là đương kim vô địch thế giới hai năm liên tiếp.