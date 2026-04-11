Fahasa đẩy mạnh Bắc tiến

Fahasa lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ tại miền Bắc thông qua hợp tác với các trung tâm thương mại lớn như Aeon, Lotte, Vincom.

Fahasa đã chốt kế hoạch mở mới 5 nhà sách tại khu vực miền Bắc, bắt tay với các ông lớn như Lotte, Vincom, Aeon. Ảnh: FHS.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát hành sách TP.HCM - Fahsa (UPCoM: FHS), cho biết miền Bắc sẽ là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp trong những năm tới.

Hiện Fahasa sở hữu 140 nhà sách trên toàn quốc, nhưng có tới 118 điểm tập trung tại miền Nam, trong khi miền Bắc mới có 22 nhà sách.

“Doanh thu tại các nhà sách phía Bắc đang tăng trưởng và đã tương đương với các nhà sách tại TP.HCM”, ông Thuận cho hay.

Trong năm 2026, Fahasa dự kiến triển khai hàng loạt điểm bán mới tại miền Bắc thông qua hợp tác với các “ông lớn” bán lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ mở 3 nhà sách trong các trung tâm thương mại của Aeon tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa. Đồng thời, Fahasa lên kế hoạch mở thêm một nhà sách tại Vincom ở Hà Nội và một điểm tại Lotte ở Bắc Ninh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục đàm phán để mở thêm nhiều địa điểm mới trong thời gian tới.

Việc hợp tác với các trung tâm thương mại lớn được xem là chiến lược giúp Fahasa nhanh chóng mở rộng độ phủ, tận dụng lưu lượng khách sẵn có và giảm rủi ro trong giai đoạn thâm nhập thị trường.

Theo kế hoạch năm 2026, Fahasa đặt mục tiêu doanh thu khoảng 4.400 tỷ đồng , tăng gần 4% so với mức thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng , tăng khoảng 3%.

Dù duy trì tăng trưởng, doanh nghiệp dự kiến giảm tỷ lệ cổ tức từ 18% xuống còn 15%.

Động thái này cho thấy Fahasa đang ưu tiên giữ lại nguồn lực tài chính để phục vụ kế hoạch mở rộng, đặc biệt tại thị trường miền Bắc - nơi doanh nghiệp đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.

Fahasa bắt đầu mở rộng ra miền Bắc từ năm 2010, tuy nhiên theo lãnh đạo doanh nghiệp, đây là thị trường có nhiều đặc thù riêng, khiến việc quản lý và vận hành không đơn giản như tại miền Nam.

Để tăng tốc, Fahasa mới đây đã thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội với khoảng 80 nhân sự, nhằm hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống tại khu vực này.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh và hành vi tiêu dùng thay đổi, Fahasa cũng định hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp giữa sách, văn phòng phẩm và các mặt hàng quà tặng, đồng thời đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến.

Với chiến lược hợp tác cùng các trung tâm thương mại lớn và điều chỉnh phân bổ nguồn lực, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước cân bằng lại mạng lưới, giảm sự phụ thuộc vào thị trường miền Nam và khai thác tiềm năng tăng trưởng tại miền Bắc trong những năm tới.