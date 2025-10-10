EVN thử nghiệm biểu giá điện mới từ tháng 10

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố biểu giá điện 2 thành phần, áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất tham gia thí điểm tính toán trên giấy từ tháng 10.

Biểu giá điện mới thử nghiệm từ tháng 10 chưa áp dụng trên hoá đơn tiền điện thực tế.Ảnh: Lê Hiếu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã hoàn thiện Đề án "Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam", theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần trên giấy từ tháng 10. Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Giá điện 2 thành phần bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng. Như vậy, tiền điện mà khách hàng phải thanh toán sẽ bao gồm 2 phần này, trong đó, phần công suất là cố định hàng tháng, còn điện năng biến đổi theo mức sử dụng điện thực tế.

Biểu giá 2 thành phần thí điểm sẽ chia theo các cấp điện áp và khung giờ sử dụng.

Với nguyên tắc trên, tổng tiền điện khách hàng phải trả sẽ phụ thuộc đáng kể vào mức công suất lớn nhất (Pmax) mà họ sử dụng. Ví dụ, nếu cùng sản lượng tiêu dùng như nhau nhưng khách hàng giảm được Pmax thì tiền điện sẽ giảm. Ngược lại, nếu sử dụng nhiều thiết bị, máy móc cùng lúc khiến Pmax tăng cao, tiền điện có thể tăng theo.

Theo EVN, giá điện 2 thành phần là thông điệp hữu hiệu cho khách hàng luôn quan tâm đến chế độ sử dụng điện. Việc khách hàng giảm công suất lớn nhất không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng mà còn giúp ngành điện giảm được công suất mang tải cực đại của hệ thống điện, góp phần vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng hợp lý nguồn lực xã hội.

EVN cho biết việc triển khai thử nghiệm tính toán trên giấy với số liệu thực tế nhằm tiến tới triển khai thực hiện chủ trương áp dụng giá điện 2 thành phần đã được quy định trong Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024.

Từ đó, từng bước thay thế các biểu giá điện một thành phần trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện nay, đảm bảo phù hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật của ngành điện, các vấn đề pháp lý cũng như mức độ thích nghi với biểu giá mới của hộ tiêu dùng.

Kể từ tháng 10, các tổng công ty, công ty điện lực sẽ gửi thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm trên giấy theo giá bán điện 2 thành phần cho khách hàng thuộc đối tượng thử nghiệm, trong đó có so sánh về tiền điện theo biểu giá điện một thành phần hiện hành và tiền điện theo giá điện 2 thành phần.

EVN lưu ý rõ đây mới chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hoá đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.