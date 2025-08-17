Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
EU cử hàng loạt lãnh đạo cấp cao sang Mỹ cùng Tổng thống Zelensky

  Chủ nhật, 17/8/2025 15:18 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Để tránh nguy cơ lặp lại tình huống bị động như trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hồi tháng 2, Tổng thống Phần Lan, Tổng thư ký NATO, Thủ tướng Anh, Đức, Italy... tham dự chuyến thăm Washington cùng Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters

Ngày mai (18/7), tại Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng loạt lãnh đạo châu Âu.

Đi cùng ông Zelensky có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trước đó, tờ Politico đưa tin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - một trong những lãnh đạo có kênh đối thoại tốt với ông Trump - sẽ cùng tham gia chuyến thăm Washington của ông Zelensky vào ngày 18/8.

Giới ngoại giao châu Âu kỳ vọng sự hiện diện của ông Stubb sẽ góp phần giảm căng thẳng, đồng thời bảo đảm châu Âu có tiếng nói trong tiến trình thảo luận về tương lai Ukraine.

Trước đó, cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ không quân Elmendorf-Richardson (Alaska) hôm 15/8 chưa đạt được đột phá.

Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, đồng thời tìm cách mời cả hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine tham gia đối thoại ba bên hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, phía Moskva đến nay vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về khả năng Tổng thống Putin sẽ gặp trực tiếp ông Zelensky.

Theo các quan chức châu Âu, kết quả hội nghị Alaska đã làm gia tăng lo ngại, khi ông Trump dường như tiếp nhận một phần lập luận từ phía Nga.

Ông Camille Grand, cựu quan chức cấp cao NATO, nhận định: “Cuộc gặp không phải là thảm họa, nhưng rõ ràng châu Âu quan ngại về hướng đi hiện nay. Vì vậy, họ đang tìm cách tránh thêm bất kỳ kịch bản bất lợi nào trong chuyến thăm sắp tới của ông Zelensky”.

Tại Alaska, ông Trump từ bỏ cảnh báo áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh với Nga và không còn yêu cầu ngừng bắn tức thì. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tới một “thỏa thuận toàn diện” với ngôn từ gần gũi hơn với quan điểm Moscow. Ông cũng khuyên Kyiv nên “chấp nhận thỏa thuận”, song không nêu chi tiết.

Để tránh nguy cơ lặp lại tình huống bị động như trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hồi tháng 2, khi ông Zelensky bị cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích gay gắt, lần này các đồng minh châu Âu đã lên kế hoạch hỗ trợ chặt chẽ hơn. Ngoài Tổng thống Phần Lan Stubb, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng có thể tham dự chuyến thăm Washington.

Song song đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến chủ trì một cuộc họp trực tuyến với nhóm “liên minh tự nguyện” - những quốc gia cam kết hỗ trợ quân sự và an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Một số nhà quan sát đánh giá rằng dù các cuộc tham vấn giữa ông Trump và châu Âu diễn ra thường xuyên hơn so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ, ảnh hưởng của châu Âu đối với quyết định cuối cùng của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn hạn chế.

Ông Giuseppe Spatafora, cựu quan chức NATO, nhận định châu Âu muốn gia tăng ảnh hưởng trong tiến trình đàm phán, bởi họ hiểu rằng ông Trump có xu hướng theo đuổi cách tiếp cận riêng và không muốn để mọi sáng kiến nghiêng hẳn về phía Nga.

Kể từ đầu năm, lập trường của ông Trump về cuộc chiến Ukraine thay đổi thất thường. Có thời điểm, ông chỉ trích Kyiv và cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về xung đột; song trước thềm hội nghị Alaska, ông lại phát biểu cứng rắn hơn với Nga.

Giới chức Mỹ và châu Âu bày tỏ lo ngại rằng trong quá trình tìm kiếm một kết quả ngoại giao, ông Trump có thể chấp nhận một thỏa thuận bất lợi cho Ukraine, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ - điều mà Kyiv và các đồng minh châu Âu coi là giới hạn không thể vượt qua.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

