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Kinh doanh

EU cảnh báo một số thực phẩm nhiễm chất cấm của Việt Nam

  • Chủ nhật, 30/8/2026 09:45 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Đối với vải thiều (mã RASFF 2026.7466), Cộng hòa Séc cảnh báo phát hiện thuốc bảo vệ thực vật không được phép và vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg, Ủy ban châu Âu) cho biết theo cập nhật từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu (RASFF), trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026, cơ quan chức năng các nước thành viên EU đã đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến thực phẩm.

Cụ thể, đối với vải thiều (mã RASFF 2026.7466), Cộng hòa Séc cảnh báo phát hiện thuốc bảo vệ thực vật không được phép và vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng. Với cá ngừ (mã RASFF 2026.7365), Bỉ cảnh báo về nitrit trong sản phẩm và xác định có nguy cơ tiềm ẩn.

Đối với quế (mã RASFF 2026.7243), Hà Lan cảnh báo phát hiện thủy ngân trong sản phẩm và đánh giá vụ việc ở mức nghiêm trọng. Hạt tiêu đen xay (mã RASFF 2026.7068) cũng bị Cộng hòa Séc cảnh báo do phát hiện chlorpyrifos, một hoạt chất không được phép.

Sản phẩm có nguồn gốc từ Ấn Độ, qua Tây Ban Nha và có liên quan đến Việt Nam trong chuỗi phân phối; vụ việc được đánh giá có khả năng nghiêm trọng.

Đối với cá tra đông lạnh (mã RASFF 2026.6962), Italy cảnh báo sản phẩm đã được xử lý bằng bức xạ ion hóa không được phép và đưa ra thông báo từ chối tại biên giới.

Trong khi đó, phi lê cá tra (mã RASFF 2026.6759) bị Romania cảnh báo do phát hiện Vibrio cholerae, với mức nguy cơ được xác định là tiềm ẩn.

Tôm (mã RASFF 2026.6481) cũng nằm trong danh sách cảnh báo khi Hà Lan phát hiện hàm lượng polyphosphate (E452) quá cao, tuy nhiên vụ việc được đánh giá là không nghiêm trọng.

Với ravioli nhân tôm (mã RASFF 2026.6122), Italy cảnh báo sản phẩm có chứa dị nguyên trứng nhưng không được khai báo trên nhãn. Vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng và sản phẩm bị từ chối tại biên giới.

Đối với chôm chôm (mã RASFF 2026.5988), Hà Lan cảnh báo phát hiện nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá vụ việc ở mức nghiêm trọng.

Trà xanh (mã RASFF 2026.5984) cũng bị Bỉ cảnh báo do phát hiện các chất tạo màu không được phép trong sản phẩm, song vụ việc được đánh giá không nghiêm trọng.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU tăng cường kiểm soát nguyên liệu và quy trình sản xuất; đặc biệt lưu ý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, phụ gia thực phẩm, vi sinh vật, phương pháp xử lý sản phẩm và quy định về ghi nhãn, khai báo chất gây dị ứng.

Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật quy định của EU và chủ động kiểm nghiệm sản phẩm trước khi xuất khẩu nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo, thu hồi hoặc từ chối nhập khẩu.

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Uyên Hương/Vietnamplus.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

EU Liên minh châu Âu vải thiều thực phẩm thủy ngân hạt tiêu

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