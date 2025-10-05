Estevao lập kỷ lục Premier League

Estevao ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn quyết định chiến thắng trong một trận đấu thuộc Premier League.

Với tài năng và sự tự tin, Estevão đang trở thành niềm hy vọng mới của Chelsea.

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Người ghi bàn quyết định khiến "The Kop" ôm hận là tài năng trẻ Estevao.

Phút 90+6, Marc Cucurella thoát xuống căng ngang vừa tầm để Estevao dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc cho Chelsea. Ở tuổi 18 và 163 ngày, Estevao trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất lịch sử ghi bàn quyết định đem về chiến thắng trong một trận đấu thuộc Premier League.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho Chelsea ở Premier League. Bàn thắng không chỉ giúp "The Blues" giành chiến thắng mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tài năng trẻ người Brazil.

Theo thống kê, tính trong số các cầu thủ chạy cánh và tiền vệ tấn công, Estevao đang dẫn đầu Premier League về chỉ số xG cộng xA (bàn thắng kỳ vọng cộng kiến tạo kỳ vọng) trên mỗi 90 phút thi đấu với con số ấn tượng 0,69.

Thành tích này cho thấy tiềm năng to lớn của cầu thủ 18 tuổi, người chỉ vừa gia nhập Chelsea từ Palmeiras vào tháng 7 vừa qua. Một lần nữa, Estevao cho thấy giới chuyên môn và người hâm mộ Brazil có lý do khi gọi anh là tài năng trẻ Brazil hứa hẹn nhất kể từ Neymar.