Endrick rực sáng chỉ sau 5 phút vào sân

  • Thứ hai, 13/4/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 13/4 (giờ Hà Nội), Endrick có màn đáp trả không thể hoàn hảo hơn trước những chỉ trích từ HLV Paulo Fonseca khi giúp Lyon đánh bại Lorient 2-0 thuộc vòng 29 Ligue 1.

Trước trận đấu, Fonseca không ngần ngại gây áp lực lên tài năng trẻ thuộc biên chế Real Madrid. Ông thẳng thắn yêu cầu Endrick phải làm được nhiều hơn, trong bối cảnh Lyon trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng. Việc để cầu thủ 19 tuổi ngồi dự bị, nhường chỗ cho Rachid Ghezzal, được xem như thông điệp rõ ràng từ ban huấn luyện.

Dù vậy, Endrick chứng minh giá trị đúng lúc. Trước đó, anh có 6 bàn và 5 kiến tạo sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó riêng Ligue 1 đóng góp 3 bàn và 4 kiến tạo. Những con số không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn kỳ vọng.

Sau hiệp một bế tắc, Fonseca tung Endrick vào sân cùng Corentin Tolisso và Orel Mangala. Chỉ mất 5 phút, tiền đạo người Brazil tạo dấu ấn với pha bứt tốc bên cánh phải trước khi tạt bóng chính xác để Roman Yaremchuk đánh đầu mở tỷ số.

Chưa dừng lại ở đó, Endrick tiếp tục là tâm điểm ở phút 56. Anh xâm nhập vùng cấm, buộc thủ môn Yvon Mvogo phải trổ tài cản phá, tạo điều kiện để Tolisso dễ dàng đá bồi nhân đôi cách biệt. Màn trình diễn cho thấy Endrick thật sự biết cách tạo khác biệt khi đội bóng cần bàn thắng.

Chiến thắng quan trọng giúp Lyon chấm dứt chuỗi trận đáng quên và vươn lên vị trí thứ 5, chỉ còn kém nhóm dự Champions League 2 điểm. Thử thách lớn tiếp theo đang chờ đợi họ khi phải làm khách trước đội đầu bảng PSG tại Parc des Princes.

Highlights Brazil 3-1 Croatia Sáng 1/4, tuyển Brazil đánh bại Croatia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu quốc tế.

Endrick bị chê

HLV Lyon, Paulo Fonseca thẳng thắn chỉ ra phong độ sa sút của tiền đạo trẻ trong giai đoạn đội bóng khủng hoảng.

48:2865 hôm qua

Endrick sắp lên chức bố

Chân sút người Brazil đón tin vui sau gần một năm tổ chức lễ cưới với bạn gái hơn 5 tuổi.

21:24 10/4/2026

Endrick dập tắt nỗi sợ World Cup

Màn bùng nổ ngắn ngủi trước Croatia giúp tiền đạo trẻ Endrick lấy lại niềm tin và mở ra cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

05:54 3/4/2026

    Valencia roi tu do hinh anh

    Valencia rơi tự do

    29 phút trước 08:06 13/4/2026

    0

    Một vòng đấu thảm họa đẩy Valencia trở lại cuộc chiến sinh tồn, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

    Dau hieu cho su sup do cua Arsenal hinh anh

    Dấu hiệu cho sự sụp đổ của Arsenal

    30 phút trước 08:05 13/4/2026

    0

    Chấn thương, quá tải và áp lực tâm lý đang đẩy Arsenal vào thế nguy hiểm nhất mùa, khi kịch bản hụt hơi quen thuộc có dấu hiệu lặp lại.

