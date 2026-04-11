Endrick bị chê

HLV Lyon, Paulo Fonseca thẳng thắn chỉ ra phong độ sa sút của tiền đạo trẻ trong giai đoạn đội bóng khủng hoảng.

Ông Fonseca không né tránh khi nói về màn trình diễn của Endrick, cầu thủ đang khoác áo Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid. “Tôi không hài lòng với màn trình diễn của Endrick. Cậu ấy mệt sau chuyến trở về từ Brazil, nhưng vẫn phải có trách nhiệm làm tốt hơn. Chúng tôi cần cậu ấy”, Fonseca nhấn mạnh sau trận hòa Angers.

Phát biểu này phản ánh rõ áp lực đang đè nặng lên Lyon. Đội bóng nước Pháp vừa bị Celta Vigo loại khỏi Europa League, dừng bước ở Cúp quốc gia và trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng tại Ligue 1. Khủng hoảng phong độ khiến mọi cá nhân, đặc biệt là các cầu thủ tấn công, bị soi xét kỹ lưỡng.

Endrick là một trong những cái tên chịu nhiều chỉ trích nhất. Tiền đạo sinh năm 2006 chưa để lại dấu ấn rõ ràng trong giai đoạn gần đây. Anh bị đánh giá thiếu sự hiện diện trên sân và chưa đáp ứng kỳ vọng về khả năng tạo đột biến.

HLV Fonseca thừa nhận vẫn tin tưởng cầu thủ người Brazil, nhưng yêu cầu cao hơn. “Endrick cần nỗ lực nhiều hơn và phải xuất hiện thường xuyên hơn trong các tình huống quan trọng”, ông nói. Thực tế, Lyon đang phải đặt niềm tin vào những phương án khác như Alfonso Moreira, cầu thủ từng thi đấu ở giải hạng ba Bồ Đào Nha.

Phong độ của Endrick đi xuống rõ rệt. Anh chưa ghi bàn kể từ cú hat-trick hôm 25/1, trong khi bàn thắng duy nhất ở đấu trường châu Âu đến từ trận gặp Celta Vigo. Khoảng thời gian “tịt ngòi” kéo dài khiến vai trò của tiền đạo trẻ này bị đặt dấu hỏi.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia cũng ảnh hưởng đến thể trạng của Endrick. Anh chỉ chơi 13 phút trong trận gặp Croatia và không ra sân khi Brazil đối đầu Pháp. Lịch di chuyển dày đặc khiến cầu thủ 19 tuổi chưa đạt trạng thái tốt nhất khi trở lại CLB.

Ngoài sân cỏ, Endrick cũng đón tin vui khi cùng vợ Gabriely chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Lyon sa sút, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào màn thể hiện của anh.

Áp lực là rõ ràng. Và với những gì Fonseca thể hiện, Endrick không còn nhiều thời gian để chứng minh giá trị.