Endrick sắp lên chức bố

Chân sút người Brazil đón tin vui sau gần một năm tổ chức lễ cưới với bạn gái hơn 5 tuổi.

Trên trang cá nhân, Endrick đăng bộ hình lãng mạn bên vợ Gabriely Miranda kèm dòng chia sẻ: "Gia đình chúng ta giờ có 5 người". Tiền đạo đang khoác áo Lyon còn đính kèm biểu tượng một cặp đôi, hai chú chó và một trái tim nhỏ.

Gabriely liên tục đặt tay lên bụng trong nhiều bức hình, như thông báo rằng cặp đôi sắp đón con đầu lòng sau gần một năm tổ chức lễ cưới.

Ngay từ khi gia nhập Real Madrid , Endrick thừa nhận rằng anh muốn sớm ổn định gia đình. "Tôi muốn thấy con mình trưởng thành và gắn kết với đứa bé", chân sút này cho biết.

Endrick và Gabriely quen nhau vào năm 2023. Cả hai đã giữ kín mối quan hệ cho đến khi thông báo đính hôn và tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Gabriely lớn hơn Endrick 5 tuổi. Cô là người mẫu tự do và từng hợp tác với nhiều nhãn hàng danh tiếng. Trên Instagram, vợ mới cưới của Endrick thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

Hiện tại, Endrick đang khoác áo Lyon dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. "Tiểu Pele" có phong độ khá tốt khi góp công vào 8 bàn thắng (4 bàn, 4 kiến tạo) sau 12 lần ra sân cho đội bóng Pháp. Phong độ tốt mở ra cơ hội dự World Cup cho tiền đạo 19 tuổi.