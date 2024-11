Endrick bị tuyển Brazil gạch tên

"Chúng tôi không có thời gian để giúp các cầu thủ lấy lại phong độ. Khi triệu tập một cầu thủ, tôi chỉ quan tâm một điều, đó là cậu ấy có chơi tốt ở CLB hay không", HLV Dorival tuyên bố.

Endrick bị gạch tên sau quãng thời gian thi đấu nhạt nhòa ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Trong tháng 10, tiền đạo 18 tuổi chỉ đá chính đúng một lần trong trận gặp Lille tại Champions League. Ở trận đấu đó, Real Madrid thua 0-1, Endrick bị thay ra sớm. Sau đó, cầu thủ này ngồi dự bị và không được ra sân thêm phút nào.

Khi lên tuyển, Endrick cũng gây thất vọng. Trong trận gặp Peru và Chile, anh cũng chỉ được chơi 13 và 15 phút. Trước đó, Endrick được đá chính ở trận gặp Paraguay vào tháng 9. Do quá ngán ngẩm với những pha xử lý vụng về của cậu học trò sinh năm 2006, HLV Dorival đã rút Endrick ra nghỉ ngay sau hiệp một.

Không chỉ có Endrick, Neymar cũng không lên tuyển trong đợt tập trung sắp tới. "Tuyển Brazil sẽ không nóng vội với Neymar. Cậu ấy đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng chỉ chơi được vài phút", HLV trưởng tuyển Brazil cho biết.

Neymar là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Brazil. Lần gần nhất anh ra sân cho "Selecao" là vào ngày 17/10 năm 2023, trong trận đấu khiến anh bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trái.

Trong khi Endrick, Neymar bị gạch tên, hàng công Brazil sẽ phụ thuộc vào Raphinha, ngôi sao đang có phong độ chạm đỉnh tại Barcelona và những chân sút đang thi đấu ở quê nhà như Igor Jesus, Luiz Henrique,...

Ngày 15 và 20/11, Brazil sẽ lần lượt đối đầu Venezuela và Uruguay. Đây là 2 trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vé dự World Cup 2026 của tuyển Brazil. Thầy trò HLV Dorival không được phép mắc dù chỉ là sai lầm nhỏ.

