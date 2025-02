Bỏ qua Man City, Real Madrid đang đấu với trọng tài

Liệu Real Madrid có thể vượt qua áp lực từ những tranh cãi trọng tài để giành chiến thắng trước Man City? Hay "tinh thần bị hại" sẽ khiến họ mất tập trung và phải trả giá?

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester City lẽ ra phải là tâm điểm của bóng đá châu Âu tuần này. Tuy nhiên, thay vì những cuộc tranh luận về chiến thuật, đội hình hay những màn so tài đỉnh cao, trận đấu lại bị che khuất bởi một chủ đề khác: trọng tài.

Bellingham và cuộc tranh cãi "F** off" vs "F** you"

Những tranh cãi xoay quanh chiếc thẻ đỏ của Jude Bellingham trong trận đấu với Osasuna làm bùng lên làn sóng phẫn nộ tại Madrid, kéo theo những thuyết âm mưu và cáo buộc nhắm vào hệ thống điều hành bóng đá Tây Ban Nha. Giữa những ồn ào đó, trận đại chiến tại Champions League dường như bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Khi Real Madrid chuẩn bị tiếp đón Man City, tâm trí của người hâm mộ Madrid không chỉ hướng về Pep Guardiola và các học trò, mà còn về những quyết định của trọng tài - điều mà họ tin rằng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của đội bóng.

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tuần qua, khi Jude Bellingham nhận thẻ đỏ trong trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Osasuna tại La Liga. Theo HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ người Anh không hề xúc phạm trọng tài José Luis Munuera Montero, mà chỉ đơn giản là nói: "F** off."* Điều này, theo Ancelotti, hoàn toàn khác so với "F* you"**.

Ngay lập tức, câu chuyện trở thành chủ đề nóng trên khắp Tây Ban Nha. Các chương trình truyền hình mời giáo viên tiếng Anh đến phân tích ngữ nghĩa, tranh cãi về sự khác biệt giữa "off" và "you". Có chương trình thậm chí còn thử nghiệm bằng cách gọi điện đến một khách sạn ngẫu nhiên ở Anh, chỉ để nói "F** off"* và xem phản ứng của lễ tân. Kết quả? Người nghe lập tức cúp máy.

Dù câu chuyện có phần hài hước và kỳ quặc, nó lại phản ánh một vấn đề lớn hơn. Real Madrid không chỉ chiến đấu trên sân cỏ, mà còn lao vào cuộc chiến với hệ thống trọng tài.

Real Madrid và cuộc chiến trọng tài lấn át đại chiến với Man City.

Tranh cãi về chiếc thẻ đỏ của Bellingham chỉ là một phần trong cuộc chiến dài hơi giữa Real Madrid và giới trọng tài Tây Ban Nha. Trong nhiều tháng qua, Real Madrid liên tục cáo buộc hệ thống trọng tài chống lại họ, biến mỗi quyết định gây tranh cãi thành một lý do để công kích.

Truyền hình của CLB liên tục chỉ trích trọng tài, bôi nhọ những người cầm còi trước và sau mỗi trận đấu. Gần đây, Real Madrid còn gửi một bức thư công khai đến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và chính phủ, tố cáo hệ thống trọng tài là "tham nhũng và hoàn toàn mất uy tín".

Dù không đề cập trực tiếp, rõ ràng vụ Negreira - nơi Barcelona bị cáo buộc đã trả 7 triệu euro cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha trong gần hai thập kỷ (2000-2018) - đã trở thành lý do để Madrid đẩy mạnh cuộc chiến này.

Trên các mặt báo Tây Ban Nha, một tờ thậm chí còn chạy dòng tít “Cuộc thanh trừng trọng tài”, như thể đây là một cuộc cách mạng thực sự.

Khi cả đội bóng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi

Ngay cả trước thềm trận đấu quan trọng với Man City thuộc lượt về vòng play-off Champions League, các cầu thủ Real Madrid cũng không thể tránh khỏi những áp lực từ cuộc chiến trọng tài. Trong buổi họp báo trước trận, Fede Valverde lên tiếng với một phát biểu khá trung lập.

"Tôi không có quyền đánh giá trọng tài. Chúng ta đều là con người và ai cũng mắc sai lầm. Trọng tài cũng vậy, nhưng không ai khen ngợi họ khi họ làm tốt", tiền vệ người Uruguay nói.

Nhưng chưa đầy một giờ sau, Valverde đã đăng một dòng tweet… xin lỗi vì đã không chỉ trích trọng tài mạnh mẽ hơn. "Tôi không quên những gì chúng tôi đã phải chịu đựng từ trọng tài. Nhưng tôi cần tập trung vào trận đấu", Valverde chia sẻ. Có vẻ như ai đó đã "nhắc nhở" Valverde rằng chống lại trọng tài mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Real Madrid có lợi thế là chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi vòng play-off Champions League trước Man City.

Dù bị lu mờ bởi những tranh cãi ngoài sân cỏ, trận đấu với Man City vẫn là một cuộc đối đầu đỉnh cao. Ở lượt đi, Real Madrid đã giành chiến thắng 3-2 ngay tại Etihad, khiến Pep Guardiola thốt lên rằng "Man City chỉ có 1% cơ hội đi tiếp."

Carlo Ancelotti không tin vào điều đó: "Tôi sẽ hỏi Pep: 'Ông thực sự tin rằng Man City chỉ có 1% cơ hội sao?' Tôi chắc chắn ông ấy nghĩ nhiều hơn thế, và đúng là vậy. Chúng tôi không nghĩ mình có 99% cơ hội, nhưng rõ ràng đang có lợi thế. Đó là vấn đề tâm lý".

Mặc dù Ancelotti cố gắng hướng sự tập trung vào trận đấu, rõ ràng tâm trí của các cầu thủ và người hâm mộ "Los Blancos" vẫn bị cuốn vào cuộc chiến với trọng tài hơn là với đối thủ trên sân. Vậy Real Madrid có mất tập trung? Hay sẽ biến "tinh thần bị hại" thành động lực?

Màn trình diễn của Real Madrid tại Bernabeu sẽ trả lời cho những điều đó. Dù vậy, một câu hỏi lớn đặt ra rằng liệu Real Madrid có để những tranh cãi ngoài lề làm xao nhãng sự tập trung, hay họ sẽ sử dụng "tinh thần bị hại" để biến nó thành sức mạnh? Man City luôn biết cách tận dụng cơ hội khi đối thủ mất tập trung, và họ sẽ không ngần ngại trừng phạt bất kỳ sự mất tập trung nào của "Los Blancos".

Dù kết quả có ra sao, một điều chắc chắn rằng cuộc tranh cãi về trọng tài sẽ không kết thúc sau trận đấu này - có thể nó sẽ còn dữ dội hơn nữa.