Ngã ba đường của Real Madrid

Real Madrid đang đứng trước thử thách lớn nhất của mùa giải khi chạm trán Manchester City ở trận lượt về vòng play-off Champions League. Một thất bại tại Santiago Bernabeu sẽ không chỉ khiến họ mất cơ hội chinh phục danh hiệu danh giá nhất châu Âu, mà còn giáng mạnh vào tham vọng thống trị bóng đá châu lục.

Mặc dù Real Madrid đã khẳng định LaLiga là mục tiêu quan trọng nhất, không ai có thể phủ nhận rằng Champions League chính là sân khấu mà họ luôn tỏa sáng. Với bề dày lịch sử, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa bao giờ xem nhẹ giải đấu này, và việc dừng bước sớm sẽ là một đòn đau với cả đội bóng lẫn người hâm mộ.

Chiến thắng 3-2 ở lượt đi trên sân Etihad cách đây 1 tuần mang đến lợi thế cho thầy trò Carlo Ancelotti. Thế nhưng, họ không được phép chủ quan, bởi trước mắt là một Man City vẫn tràn đầy khát khao và sở hữu trong tay một Pep Guardiola luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Nếu bị loại, Real Madrid sẽ mất danh hiệu thứ hai trong mùa giải sau thất bại trước Barcelona ở Supercopa de España hồi tháng 1. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ từ chỗ cạnh tranh bảy danh hiệu xuống còn mất hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng - một kịch bản chẳng ai muốn nghĩ đến.

Manchester City chưa bao giờ là đội bóng giỏi lội ngược dòng khi để thua trên sân nhà. Thành tích duy nhất của họ trong hoàn cảnh này đến từ UEFA Cup 2008/09, khi thất bại trước Midtjylland trên sân nhà nhưng kịp lật ngược thế cờ ở lượt về trước khi thắng trên chấm phạt đền.

Không chỉ vậy, Man City cũng từng nhiều lần gặp ác mộng trước các đại diện LaLiga. Barcelona từng loại họ hai mùa giải liên tiếp (2013/14 và 2014/15), với chiến thắng ở cả hai lượt trận. Ở mùa giải này, đoàn quân của Guardiola còn thể hiện phong độ sân khách đáng báo động với ba trận thua liên tiếp - một điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2012.

Không quá lời khi nói rằng Santiago Bernabeu là nơi giúp Real Madrid đứng vững trên bản đồ bóng đá châu Âu. Trong 27 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, họ thắng tới 20, hòa 4 và chỉ thua 3.

Dù đã bất ngờ sảy chân trước AC Milan ở vòng bảng mùa này (thua 1-3), trước đó, “Los Blancos” đã trải qua chuỗi 16 trận bất bại trên sân nhà với 13 chiến thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, hàng công của CLB tại Bernabeu đang thể hiện sức mạnh đáng sợ với 13 bàn chỉ sau 3 trận đấu: thắng Stuttgart 3-1, vùi dập Borussia Dortmund 5-2, và đè bẹp Salzburg 5-1.

Với lợi thế từ lượt đi và điểm tựa Bernabeu, Real Madrid hoàn toàn có cơ sở để tự tin giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trước một Manchester City luôn biết cách vùng lên ở những thời khắc quan trọng, thầy trò Ancelotti cần giữ được sự tập trung tối đa nếu không muốn trải qua một đêm ác mộng.

Bản lĩnh hay bi kịch? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút sắp tới!

