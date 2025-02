Ngôi đầu La Liga đổi chủ

Rạng sáng 18/2, Barca thắng Rayo Vallecano 1-0 ở vòng 24, qua đó chiếm ngôi đầu La Liga của Real Madrid.

Barcelona thắng trận thứ 3 liên tiếp trước Rayo.

Trên sân nhà, Barcelona thi đấu lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 64% và tạo ra đến 8 cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên. Khoảng trống đã mở ra trước mắt Raphinha, Lamine Yamal nhưng bộ đôi này đều không thể tận dụng.

Sau hàng loạt nỗ lực gây sưc ép nhưng không mang lại hiệu quả, Barca phải nhờ đến sai sót nơi hàng thủ đội khách mới có bàn mở tỷ số. Phút 28, trọng tài chính Melero cho chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống Pathe Ciss kéo ngã Inigo Martinez trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Robert Lewandowski dễ dàng đánh bại thủ thành Augusto Batalla.

Sau bàn thua, Celta Vigo vùng lên mạnh mẽ. Phút 37, đội khách đã ở rất gần bàn gỡ hòa, khi Randy Nteka có pha dứt điểm hiểm hóc từ cự ly gần. Dù vậy, Wojciech Szczesny vẫn kịp đổ người, cứu thua cho chủ nhà. Thậm chí, thủ môn kỳ cựu người Ba Lan còn giành chiến thắng trong tình huống cầu thủ đội khách ập vào đá bồi.

Đến phút 43, mành lưới chủ nhà rung lên sau cú sút căng của De Frutos. May mắn tiếp tục mỉm cười với thầy trò HLV Hansi Flick, khi trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của Rayo vì lỗi việt vị.

Raphinha bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành Rayo Vallecano.

Sang hiệp hai, Rayo vẫn chơi đầy tự tin và liên tục tạo sóng gió về phía khung thành của Barcelona. Đội khách làm tốt nhiệm vụ triển khai bóng nhưng lại gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Phút 67 và 90+1, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos có cơ hội tốt để ghi bàn gỡ hòa nhưng đều bỏ lỡ.

Hàng thủ tập trung cộng với chút may mắn giúp Barca bảo toàn cách biệt mong manh. Chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà giúp đội bóng xứ Catalonia vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 51 điểm, ngang Real Madrid nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Xét về hiệu số, Barca cũng vượt trội so với đại kình địch (+40 so với +29).

Bảng xếp hạng La Liga.