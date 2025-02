Dembele hay nhất thế giới hiện tại?

Không phải Bradley Barcola, mà chính Ousmane Dembele mới là cái tên đang khuấy đảo sân cỏ. Với phong độ ghi bàn hủy diệt trong hai tháng đầu năm 2025, tiền đạo người Pháp không chỉ trở thành nhân tố chủ lực của PSG mà còn khiến cả châu Âu phải ngoái nhìn.

Tuần trước, PSG giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brest tại lượt đi vòng knock-out Champions League. Dembele lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng lên 18 bàn trong 12 trận gần nhất. Tuy nhiên, khi Vitinha tình cờ gặp đồng đội ngay bên ngoài phòng thay đồ đội bóng, trên gương mặt anh không hề có một nụ cười.

Tại sao vậy?

Vitinha, đồng đội thân thiết, trêu đùa về thái độ của Dembele. Hóa ra, tiền đạo người Pháp không hài lòng vì chỉ ghi được hai bàn. "Lẽ ra tôi phải ghi bốn bàn", anh than thở với đồng đội.

Không ai trong phòng thay đồ PSG trách móc Dembele vì đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Họ hiểu rằng, cầu thủ này chính là nguồn sống của đội bóng. "Có anh ấy trong đội ở phong độ này thật tuyệt vời", Vitinha chia sẻ với ESPN. "Anh ấy thực sự đáng kinh ngạc, và chúng tôi luôn biết rằng anh ấy có thể làm được điều này".

Trước đây, Dembele không phải mẫu cầu thủ quá quan tâm đến chuyện bỏ lỡ cơ hội. Anh là một chạy cánh - nhiệm vụ chính là kiến tạo, chứ không phải ghi bàn. Nhưng PSG hiện tại không còn là đội bóng dựa dẫm vào một “số 9” truyền thống. Dưới thời Luis Enrique, Dembele trở thành một số 9 ảo - và phải ghi bàn.

Anh không chỉ đáp ứng yêu cầu, mà còn làm điều đó ngoạn mục hơn bất kỳ ai mong đợi. Những con số nói lên tất cả.

+ 10 bàn sau 4 trận trong 15 ngày, bao gồm hai cú hat-trick và hai cú đúp.

+ Thành tích này chỉ thua kém đỉnh cao của Lionel Messi (16 bàn, năm 2013) và Cristiano Ronaldo (12 bàn, năm 2015).

+ 15 bàn sau 9 trận từ đầu năm 2025 - không cầu thủ nào tại châu Âu ghi nhiều hơn.

+ 18 bàn từ tháng 12/2024 - thống kê ghi bàn tốt nhất châu Âu.

+ Ghi bàn trong 8 trận liên tiếp, thành tích mà chỉ Carlos Bianchi, Kylian Mbappé và Neymar từng đạt được trong lịch sử PSG.

+ Cầu thủ đầu tiên của PSG ghi bàn trong 8 trận đầu tiên của một năm dương lịch - kỷ lục trước đó là 5 trận.

+ Cầu thủ đầu tiên trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ Sergio Agüero năm 2018 ghi ít nhất 15 bàn trong 2 tháng đầu năm.

+ 29 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 29 trận mùa này.

Với phong độ này, L’Équipe đã đặt câu hỏi: "Liệu Dembele có phải cầu thủ xuất sắc thế giới hiện tại?". Có thể còn quá sớm để khẳng định, nhưng không thể phủ nhận rằng Dembele đang là chân sút đáng sợ nhất châu Âu.

Điều gì đã biến một cầu thủ chạy cánh hào nhoáng nhưng thiếu ổn định thành một “cỗ máy ghi bàn” như hiện tại? Luis Enrique có câu trả lời đơn giản nhưng đầy ẩn ý: "Có lẽ chúng ta nên hỏi Dembele đã ăn gì vào dịp Giáng sinh để giải thích cho sự biến đổi này".

Nhưng sau đó, ông tiết lộ yếu tố quan trọng hơn.

Tháng 10 năm ngoái, Dembele bị gạch tên khỏi danh sách PSG hành quân đến London đối đầu Arsenal tại Champions League. Lý do? Anh tranh cãi với HLV về một quyết định chiến thuật.

Luis Enrique chia sẻ: "Điều tuyệt vời nhất tôi làm với Ousmane là loại cậu ấy khỏi trận gặp Arsenal, điều mà tất cả các bạn đã chỉ trích tôi rất nhiều. Nhưng sau đó, phần còn lại là do cậu ấy tự làm, với sự giúp đỡ từ đồng đội, từ đội bóng, với sự tự tin và tài năng của cậu ấy".

Sau sự cố đó, Dembele có một cuộc nói chuyện dài với HLV. Luis Enrique bắt đầu sử dụng anh trong vai trò số 9 ảo, đưa anh chơi gần khung thành hơn thay vì bám biên như trước.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Dembele chưa phải tay săn bàn xuất sắc. Để cải thiện khả năng dứt điểm, anh tập sút sau mỗi buổi tập, xem lại video phân tích để tìm ra những điểm cần cải thiện. Sự kiên trì và chăm chỉ đã giúp Dembele nâng tầm bản thân - và giờ đây, anh đang gặt hái thành quả.

Dembele đang sống trong thời điểm thăng hoa nhất sự nghiệp. Không ai có thể duy trì hiệu suất ghi bàn hai bàn/trận mãi mãi, nhưng PSG đang hưởng lợi rất nhiều từ phong độ tuyệt vời của anh.

Liệu anh có thể duy trì phong độ này bao lâu? Câu trả lời sẽ đến trong những tuần tới. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Dembele không còn là cầu thủ chạy cánh chỉ biết múa may ngày nào. Anh đã trở thành biểu tượng mới của Paris Saint-Germain - và cả châu Âu đang dõi theo từng bước chân của anh.

