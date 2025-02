Không Mbappe, PSG vẫn đáng sợ

Mùa hè vừa qua, khi Kylian Mbappe chính thức rời PSG, nhiều người lo ngại rằng đội bóng thủ đô sẽ gặp khó khăn khi mất đi chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Nhưng với HLV Luis Enrique, câu trả lời đã có ngay từ đầu.

“Chúng tôi từng có một cầu thủ ghi rất nhiều bàn, và giờ chúng tôi tập trung vào sức mạnh tập thể để bù đắp sự thiếu vắng đó”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố vào tháng 8.

Thời điểm đó, phát biểu này bị giới truyền thông Pháp xem là mạo hiểm, bởi họ cho rằng PSG cần một ngôi sao thay thế Mbappe. Nhưng thực tế đã chứng minh Luis Enrique đúng. Không những không suy yếu, PSG còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tiếp tục thống trị Ligue 1, vượt qua khó khăn ở Champions League và quan trọng nhất, không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Không còn Mbappe, PSG không còn xoay quanh một cá nhân duy nhất. Ousmane Dembele tận dụng cơ hội này để tỏa sáng, ghi 21 bàn trên mọi đấu trường, con số kỷ lục trong sự nghiệp của anh.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG chuyển mình thành một đội bóng có hệ thống tấn công linh hoạt, nơi nhiều cầu thủ cùng tạo ra cơ hội và ghi bàn, thay vì chỉ tập trung vào một ngôi sao duy nhất.

Và kết quả? PSG đang là một trong những đội bóng tấn công mạnh nhất châu Âu.

Từ tháng 12, PSG ghi trung bình 2,75 bàn mỗi trận, vượt xa con số của mùa trước. Bước ngoặt quan trọng chính là chiến thắng trước Salzburg vào ngày 10/12, mở ra chuỗi trận thăng hoa.

Từ đó đến nay, PSG ghi gần 3 bàn/trận, so với 2,10 bàn/trận mùa trước khi còn Mbappe. Tại Champions League, PSG đạt hiệu suất 1,75 bàn/trận, cao hơn con số 1,5 bàn/trận khi có Mbappé.

Tính đến thời điểm hiện tại, PSG ghi 80 bàn trên mọi đấu trường, một con số ấn tượng, với 16 cầu thủ trong đội hình đã lập công. 9 cầu thủ chủ chốt đóng góp 67 bàn thắng, với Ousmane Dembélé (21 bàn), Bradley Barcola (15 bàn), Gonçalo Ramos (8 bàn), Kang-in Lee (6 bàn), Désiré Doué (4 bàn), Warren Zaïre-Emery (3 bàn), Vitinha (3 bàn), João Neves (3 bàn), Achraf Hakimi (3 bàn)

Mùa trước, PSG gần như chỉ phụ thuộc vào Mbappe, nhưng mùa này, cả tập thể cùng lên tiếng, khiến họ trở thành một cỗ máy tấn công đầy biến hóa.

Không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, PSG còn giữ vững sự thống trị tại Ligue 1. Hiện tại, PSG có 53 điểm sau 21 vòng đấu. Cùng thời điểm này mùa trước, họ chỉ có 51 điểm dù vẫn còn Mbappe trong đội hình.

Trước mùa giải, nhiều người dự đoán rằng sự ra đi của Mbappe sẽ khiến cuộc đua vô địch Ligue 1 trở nên cân bằng hơn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. PSG vẫn thống trị tuyệt đối, và chưa có đội bóng nào đủ sức ngăn cản họ.

“Dĩ nhiên, chúng tôi rất muốn giữ Mbappe, vì ai cũng muốn có cậu ấy trong đội hình. Nhưng tập thể đã phản ứng rất tích cực, ở một đẳng cấp đáng kinh ngạc”, Luis Enrique chia sẻ. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, thay vì có một người ghi 40 bàn, tôi muốn có một tập thể mà ai cũng có thể ghi bàn”.

Luis Enrique đã chứng minh rằng một đội bóng mạnh không cần phải dựa vào một cá nhân, mà phải là một tập thể gắn kết, nơi mọi cầu thủ đều có thể tạo ra sự khác biệt.

Với phong độ hiện tại, PSG không chỉ muốn bảo vệ chức vô địch Ligue 1, mà còn hướng đến chinh phục Champions League, nơi họ sẽ đối đầu Brest tại vòng 1/8 vào tuần sau.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG không chỉ chơi bóng đẹp mắt, mà còn trở nên ổn định, chắc chắn và hiệu quả hơn. Sự ra đi của Mbappe không làm PSG yếu đi, mà ngược lại, giúp họ trở thành một tập thể mạnh mẽ và khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.

PSG mùa này không còn là đội bóng phụ thuộc vào một siêu sao, mà là một tập thể đoàn kết, nơi bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng và mang lại sự khác biệt. Với những gì đã thể hiện, PSG hoàn toàn có thể viết nên lịch sử, không chỉ ở đấu trường quốc nội mà còn trên sân khấu châu Âu.

PSG không nhớ Mbappe - và có lẽ, họ chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

