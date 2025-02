PSG 'chốt sổ' loạt hợp đồng quan trọng

Thông báo được đưa ra trong một sự kiện đặc biệt tại Parc des Princes, ngay trước trận đấu giữa PSG và Monaco rạng sáng 8/2. Theo đó, hợp đồng của Luis Enrique, vốn có thời hạn đến tháng 6/2025, sẽ được gia hạn thêm hai mùa giải, kéo dài đến năm 2027. Đây là quyết định cho thấy PSG đặt trọn niềm tin vào HLV từng vô địch Champions League cùng Barcelona, người đang từng bước xây dựng một triều đại mới cho đội bóng thủ đô nước Pháp.

Không chỉ giữ chân Luis Enrique, PSG còn công bố loạt gia hạn hợp đồng quan trọng với ba trụ cột của đội một: Achraf Hakimi, Vitinha và Nuno Mendes, tất cả đều ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029.

Ngoài ra, đội bóng cũng giữ chân ba tài năng trẻ từ học viện: Yoram Zague (2028), Ibrahim Mbaye và Naoufel El Hannac (2027). Trong số này, Mbaye - cầu thủ sinh năm 2008 - đang là cái tên đáng chú ý. Sao trẻ này đã có 5 lần ra sân cho đội một PSG và được Luis Enrique trực tiếp trao cơ hội thi đấu.

Phát biểu sau khi ký hợp đồng mới, Luis Enrique không giấu được niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục hành trình cùng Paris Saint-Germain. Đây là môi trường tuyệt vời để làm việc và phát triển đội bóng. Tôi tin rằng PSG có tương lai tươi sáng và hy vọng sẽ giành được nhiều thành công hơn trong thời gian tới".

Về phía CLB, ban lãnh đạo PSG cũng đưa ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc gia hạn hợp đồng với HLV Luis Enrique, cùng với sáu cầu thủ tài năng, những người sẽ tiếp tục gắn bó với Paris Saint-Germain. Đây là những bước đi khẳng định nền tảng vững chắc của CLB, hướng đến tương lai dài hạn và phát triển các tài năng tốt nhất. Chúng tôi đặc biệt biết ơn Luis Enrique, người đã mang lại sự thay đổi văn hóa mạnh mẽ cho đội bóng chỉ trong thời gian ngắn. PSG đang rất hào hứng với chặng đường phía trước!".

Với việc giữ chân Luis Enrique cùng dàn trụ cột quan trọng, PSG tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn. Đội bóng thủ đô Paris không chỉ hướng đến thành công trước mắt mà còn đặt nền móng vững chắc để xây dựng một triều đại thống trị bóng đá châu Âu trong tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.