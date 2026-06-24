Emma Watson hiện tại

Emma Watson vừa có lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, khi tham gia một sự kiện khí hậu ở London. Hiện tại, cô sống kín tiếng, ưu tiên học tập và hoạt động xã hội.

Theo PeoPle, mới đây, Emma Watson vừa có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, khi tham dự một sự kiện của Quỹ Hoàng gia Anh, trong khuôn khổ Tuần lễ Hành động Khí hậu London.

Tại sự kiện, Emma Watson xuất hiện cùng Hoàng tử William và nam diễn viên Benedict Cumberbatch. Cả ba cùng tham gia một cuộc thảo luận xoay quanh thế giới tự nhiên và trách nhiệm chung của con người trong việc bảo vệ môi trường.

Trên sân khấu, Emma Watson nhấn mạnh vai trò của truyền thông và cách các thương hiệu kể câu chuyện của mình trong những vấn đề liên quan đến khí hậu, môi trường.

Emma Watson trong lần xuất hiện trước công chúng mới đây. Ảnh: Reuters.

Trong phần phát biểu tại diễn đàn, Emma Watson cũng kể lại một kỷ niệm hài hước từ thời cô còn nổi tiếng với loạt phim Harry Potter. Nữ diễn viên nhớ lại việc từng nhìn thấy một nhóm đàn ông mang ống kính dài xuất hiện bên ngoài nhà mình. Ban đầu, cô nghĩ họ là các tay săn ảnh đang cố chụp hình mình. Tuy nhiên, sau đó cô mới biết những người này không hề đến vì cô.

“Họ đến đó vì một loài chim rất hiếm, gọi là diều đỏ. Về cơ bản, họ đang cố vào khu vườn sau nhà tôi vì họ nghĩ rằng một trong những con diều đỏ đó đang ở sân sau của chúng tôi”, Emma nói.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Emma Watson còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội. Cô nhiều lần lên tiếng về bình đẳng giới, khí hậu và các vấn đề liên quan đến quyền phụ nữ.

Những năm gần đây, Emma Watson lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với giai đoạn đỉnh cao của loạt phim Harry Potter. Sau vai diễn trong Little Women năm 2019, cô gần như không tham gia thêm dự án điện ảnh lớn nào, đồng thời hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô vẫn nhớ diễn xuất, nhưng không còn mặn mà với áp lực quảng bá phim và việc phải liên tục xuất hiện trước truyền thông.

Emma Watson lựa chọn cuộc sống kín tiếng những năm qua. Ảnh: @Reuters.

Thay vì duy trì nhịp hoạt động dày đặc ở Hollywood, Emma Watson dành nhiều thời gian hơn cho học tập, đời sống cá nhân và các dự án sáng tạo riêng. Cô theo học chương trình thạc sĩ viết sáng tạo tại Đại học Oxford, tham gia phát triển thương hiệu gin Renais cùng em trai Alex Watson.

Emma Watson được cho là đang hẹn hò với doanh nhân người Mexico Gonzalo Hevia Baillères. Mới đây, ngôi sao loạt phim Harry Potter bị bắt gặp hôn bạn trai tại sân bay Mexico City trước khi cả hai cùng đi ăn tối và dùng đồ uống tại một nhà hàng cao cấp. Trước đó, tạp chí Quién cho biết Watson và Baillères đã xuất hiện cùng nhau từ cuối năm 2025 khi được bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel ở dãy Alps (Pháp).