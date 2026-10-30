Emily ở hiện tại

Ngày 28/10, Emily chính thức ra mắt album TWINFLAME gồm 8 ca khúc, lấy cảm hứng từ những thăng trầm trong chuyện tình kéo dài một thập kỷ giữa cô và ông xã BigDaddy. Dự án không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp mà còn là lần trở lại đáng chú ý của Emily với tư cách ca sĩ solo sau 11 năm. Tuy nhiên, sản phẩm chưa tạo được sức bật rõ rệt sau khi phát hành. MV Như trong phim có sự góp mặt của BigDaddy đạt khoảng 121.000 lượt xem sau một ngày ra mắt. Thành tích bước đầu cho thấy dự án chưa tạo được hiệu ứng đáng kể, dù khai thác câu chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ.