Emily ở hiện tại

Ngày 28/10, Emily chính thức ra mắt album TWINFLAME gồm 8 ca khúc, lấy cảm hứng từ những thăng trầm trong chuyện tình kéo dài một thập kỷ giữa cô và ông xã BigDaddy. Dự án không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp mà còn là lần trở lại đáng chú ý của Emily với tư cách ca sĩ solo sau 11 năm. Tuy nhiên, sản phẩm chưa tạo được sức bật rõ rệt sau khi phát hành. MV Như trong phim có sự góp mặt của BigDaddy đạt khoảng 121.000 lượt xem sau một ngày ra mắt. Thành tích bước đầu cho thấy dự án chưa tạo được hiệu ứng đáng kể, dù khai thác câu chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ.
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Những năm qua, Emily tập trung chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng cô đồng hành cùng BigDaddy trong các hoạt động âm nhạc. Sinh năm 1989, Emily được khán giả biết đến sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Audition năm 2007. Đến năm 2010, Emily và BigDaddy cùng tham gia Ladykillah, nhóm nghệ sĩ underground có ảnh hưởng trong cộng đồng yêu rap, R&B thời điểm đó. Đây cũng là giai đoạn cả hai bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn thông qua các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng.
Sau đó, sự nghiệp của Emily dần im ắng. Năm 2016, cô tham gia The Remix (Hòa âm ánh sáng) cùng Hạnh Sino nhưng không tạo được tiếng vang. Đầu năm 2019, vào dịp Tết Nguyên đán, cô và BigDaddy bất ngờ công khai chuyện đã kết hôn và có hai con chung. Trước đó, cả hai khá kín tiếng về đời tư. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng thời khiến chuyện tình của hai nghệ sĩ trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.
Sau đó, Emily và BigDaddy phát hành Mượn rượu tỏ tình. Với giai điệu tươi sáng, ca từ mang màu sắc tán tỉnh cùng những khoảnh khắc tình tứ trong MV, ca khúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau dấu mốc này, Emily vẫn tham gia các hoạt động âm nhạc nhưng chủ yếu xuất hiện trong những sản phẩm kết hợp với chồng, như Ngõ chạm và Yêu nắm. Trong khi đó, BigDaddy mở rộng hoạt động cá nhân, góp mặt tại nhiều chương trình truyền hình như King of Rap, Rap Việt và Anh trai "say hi".
Ở tuổi 37, Emily vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung với cách thời trang đa dạng. Ngoài chăm sóc gia đình, hỗ trợ ông xã, nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian du lịch cùng hội bạn thân.
Nữ ca sĩ còn chăm tập Pilates để giữ gìn vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài trẻ trung. Cô cũng thường chơi thể thao, đặc biệt Pickleball.
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