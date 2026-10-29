Kết quả của Quân A.P

Trong 4 MV ra mắt vào tối 27/10, Quân A.P đang chiếm nhiều lợi thế về lượt xem. Chuyện tình cảm của anh với Lê Khanh là một trong những yếu tố gây chú ý.

Tối 27/10, 4 MV Việt cùng được phát hành với những màu sắc khác nhau. tlinh tưởng chừng sẽ dẫn đầu cuộc cạnh tranh khi sự trở lại của cô được mong chờ suốt nhiều năm qua. Nhưng tới hiện tại, Quân A.P tạm thời dẫn đầu. Bên cạnh âm nhạc dễ nghe, chuyện tình cảm với Lê Khanh là một trong những yếu tố giúp sản phẩm nhận được sự chú ý.

Quân A.P dẫn đầu cuộc cạnh tranh

Sau khoảng 21 tiếng phát hành, 3 phải 6 đừng của Quân A.P đạt 1,4 triệu lượt xem. Đây là con số ấn tượng so với chính nam ca sĩ cũng như mặt bằng chung thị trường âm nhạc hiện tại thậm chí nhỉnh hơn nhiều tên tuổi lớn trở lại thời gian qua. Phần bình luận ngập tràn những bình luận xoay quanh mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh. Điều đó chứng tỏ đây là yếu tố quan trọng để thu hút sự quan tâm của công chúng cho lần trở lại này của nam ca sĩ.

Về chất lượng và tổng thể, sản phẩm chưa đột phá so với âm nhạc từ trước đến nay của nam ca sĩ. Quân A.P đi theo hướng an toàn với nhạc pop, tiết tấu vừa phải, phù hợp với sở trường của nam ca sĩ. Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, tạo điều kiện để nam ca sĩ phô diễn chất giọng trầm, giàu tính tự sự mà không đẩy cảm xúc đến mức bi lụy.

Lê Khanh tham gia MV mới của Quân A.P. Ảnh: FBNV.

Ở MV, Quân A.P hóa thân chàng trai sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo những quy tắc nghiêm ngặt. Sự xuất hiện của Lê Khanh phá vỡ trật tự vốn có, đưa nhân vật sang một thế giới mới, đối diện với những thay đổi ngoài dự tính.

Sự kết hợp giữa Quân A.P và Lê Khanh tạo nên nét tương phản xuyên suốt MV. Mối quan hệ giữa họ không chỉ xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật mà còn gợi ra sự đối lập giữa lý trí và cảm xúc.

Nam ca sĩ nổi bật bằng những bản ballad, điển hình là Bông hoa đẹp nhất. Cách đây 9 tháng, anh có sản phẩm Đi đâu đấy kết hợp Anh Tú Atus cho thấy màu sắc khá mới, đạt 1,7 triệu lượt xem. Với lần này, việc Quân A.P đạt 1,4 triệu lượt xem sau 21 giờ đăng tải cho thấy tốc độ tăng view nhanh chóng hơn hẳn. Điều đó phản ánh việc nam ca sĩ có màn trở lại thành công, ít nhất về lượt xem.

Hình ảnh ít thấy ở tlinh

Cùng phát hành MV trong tối 27/10 là tlinh với Người điên nặng, Chi Pu với Sao em còn? (nhạc phim Chị chị em em 3) và Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy. Như một người rưng là sản phẩm đầu tiên của OSAD, Hà An Huy sau Anh trai vượt ngàn chông gai nên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sản phẩm đạt 1 triệu lượt xem sau 19 tiếng đăng tải. Đây là sản phẩm làm mới từ bản nhạc Như một người dưng nổi tiếng của Thanh Hưng. Khác hẳn bản gốc, phiên bản mới của OSAD, Hà An Huy được làm mới theo nhịp Drill mang phong cách hài hước, trẻ trung. Phần hình ảnh cũng theo phong cách dí dỏm, nhằm tri ân khán giả sau hành trình thành công của 2 ca sĩ sau Anh trai vượt ngàn chông gai.

tlinh trở lại với sản phẩm mang màu sắc mới. Ảnh: FBNV.

Với Người điên nặng, đây là phiên bản làm lại từ ca khúc Người điên trong album Ái của tlinh. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của tlinh sau 3 năm, được thực hiện theo thể loại Afro, với lớp âm thanh dày, dồn dập, tạo cho người nghe cảm giác u tối, bất an. Sản phẩm mở ra một thế giới nội tâm hoàn toàn mới so với sự tươi sáng, bay bổng với vườn hoa, đôi cánh, màu sắc lãng mạn ở Người điên.

Nếu tlinh ở Người điên là cô gái lãng mạn, đang mở lòng đón nhận tình yêu, thì sang Người điên nặng, cô đối diện với những góc khuất u tối, bao gồm sai lầm, tổn thương trong tình yêu. Với 231.000 lượt xem sau 18 tiếng phát hành, Người điên nặng chưa đủ để tlinh vươn lên dẫn đầu cuộc đấu tối 27/10 nhưng thỏa mãn mong đợi của khán giả vào sự trở lại của cô, đặc biệt khi nó mở ra một khía cạnh mới, trưởng thành, sâu sắc hơn ở tlinh.

Sau ba năm kể từ album Ái, sự thay đổi này cũng cho thấy tlinh không muốn đóng khung bản thân trong hình ảnh quen thuộc.

Là nhạc phim, ít được quảng bá, Sao em còn? của Chi Pu có ít lợi thế cạnh tranh hơn. Sản phẩm này đạt hơn 70.000 lượt xem tính tới tối 28/10. Đây là bản nhạc buồn, da diết, sâu lắng. Chi Pu thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại phù hợp với thể loại ballad nhưng bất lợi giọng hát mỏng khiến cô chưa tạo được cao trào.

Loạt MV phát hành tối 27/10 cho thấy sự khác biệt về cách tiếp cận khán giả giữa các ca sĩ dù họ trở lại cùng thời điểm. Cuộc đua lượt xem vẫn có thể thay đổi trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, ở hiện tại, Quân A.P là cái tên chiếm ưu thế.